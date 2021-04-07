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ANKARA
Haber Giriş: 07.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Çin Büyükelçisi Dışişleri’ne çağrıldı

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Çin Büyükelçisi Dışişleri’ne çağrıldı

Çin’in Ankara Büyükelçiliği Twitter’dan, Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Sincan bölgesiyle ilgili paylaşımlarına verdiği yanıtta “Çin haklı karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır” dedi.

Bunun üzerine Çin’in Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin, Dışişleri Bakanlığı’na çağrılarak duyulan rahatsızlık iletildi. İYİ Parti ise Çin’in tweet’ine “Boş konuşmayı bırakın, Uygur’lara yaptığınız soykırımı durdurun” yanıtı verdi. 

Çin Büyükelçisi Dışişleri’ne çağrıldı

İYİ Parti Twitter hesabından paylaşılan bu görsel sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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