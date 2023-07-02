Cilo Dağları'ndaki festivale, 2 günde 20 bin kişi katıldı

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Terörden temizlenen ve Cumhurbaşkanlığı kararı ile 'milli park' ilan edilen 4 bin 135 rakımlı Cilo Dağları ve Sat Buzul Gölleri'nde düzenlenen festival, ikinci günde de düzenlenen çeşitli etkinliklerle devam etti. Hakkari Valiliği'nin organize ettiği, Yüksekova Kaymakamlığı ile çeşitli kurumların da destek verdiği festivale, Hakkari'nin yanı sıra birçok ilden de kişi katıldı. Festivale katılanlar, kurdukları çadırlarda kamp yaptı. Kadınların da aralarında olduğu dağcı ve doğaseverler, göl kıyısında kahvaltı yapıp, kanolar ile gösteri sundu. Trekking, kano, rafting, yamaç paraşütü, yüzme ve dağ bisikleti gibi etkinliklere de doğaseverler, Sat Buzul Gölleri önünde fotoğraf çektirdi. Festivale katılanlar, çalınan müzik eşliğinde halay çekti.

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