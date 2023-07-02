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Cilo Dağları'ndaki festivale, 2 günde 20 bin kişi katıldı

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#Festival#Hakkari#Cilo Dağları
Cilo Dağlarındaki festivale, 2 günde 20 bin kişi katıldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2023 15:54

Hakkari'de 4 bin 135 rakıma sahip Cilo Dağları ve Sat Buzul Gölleri Milli Parkı'ndaki festivale, 2 günde 20 bin kişi katıldı.

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Terörden temizlenen ve Cumhurbaşkanlığı kararı ile 'milli park' ilan edilen 4 bin 135 rakımlı Cilo Dağları ve Sat Buzul Gölleri'nde düzenlenen festival, ikinci günde de düzenlenen çeşitli etkinliklerle devam etti. Hakkari Valiliği'nin organize ettiği, Yüksekova Kaymakamlığı ile çeşitli kurumların da destek verdiği festivale, Hakkari'nin yanı sıra birçok ilden de kişi katıldı. Festivale katılanlar, kurdukları çadırlarda kamp yaptı. Kadınların da aralarında olduğu dağcı ve doğaseverler, göl kıyısında kahvaltı yapıp, kanolar ile gösteri sundu. Trekking, kano, rafting, yamaç paraşütü, yüzme ve dağ bisikleti gibi etkinliklere de doğaseverler, Sat Buzul Gölleri önünde fotoğraf çektirdi. Festivale katılanlar, çalınan müzik eşliğinde halay çekti.

Cilo Dağlarındaki festivale, 2 günde 20 bin kişi katıldı


'BÖLGENİN GÜZELLİKLERİNE HAYRAN KALDILAR'

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, bölgede dört mevsimin bir arada yaşandığını belirterek, "Burada çeşitli etkinliklerin yanı sıra, kayak gösterisi de yapıldı. Bununla beraber burada konserler oldu. Dün 5'inci kez başlayan 'Cilo-Fest'e birinci günde 15 bin, bugün ile beraber 20 bin kişi katılım sağladı. Yurt içi ve yurt dışından gelen davetlilerimiz, bölgenin doğal güzelliklerine hayran kaldı. Son 2 yıl içerisinde, bu festivaller sayesinde on binlerce doğaseveri burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. İnşallah bu ve buna benzer festivallerimiz devam edecektir" dedi. 

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Cilo Dağlarındaki festivale, 2 günde 20 bin kişi katıldı

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#Festival#Hakkari#Cilo Dağları

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