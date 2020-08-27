Çılgın Sayısal Loto ve Şans Topu sonuçları belli oldu
Sayısal Loto çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 56 milyon 69 bin 172 lira devretti.
5+1 bilenin de çıkmadığı çekilişte 5 bilen 112 bin 202 lira, 4 bilen 1368 lira, 3 bilen 95 lira 45 kuruş, 2 bilen 10 lira 45 kuruş kazandı.
Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen 1 kişi 725 bin 309 liralık ikramiyenin sahibi oldu. Çekilişte 5 bilen 8 bin 866 lira, 4+1 bilen 461 lira, 4 bilen 44 lira, 3+1 bilen 22 lira 45 kuruş, 3 bilen 7 lira 35 kuruş, 2+1 bilen 8 lira 80 kuruş, 1+1 bilen 4 lira 15 kuruş, 0+1 bilen 4 lira 5 kuruş kazandı.
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