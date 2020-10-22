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Haber Giriş: 22.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Çılgın Sayısal Loto ve Şans Topu sonuçları açıklandı

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Çılgın Sayısal Loto ve Şans Topu sonuçları açıklandı
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Çılgın Sayısal Loto'da 6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 73 milyon 42 bin 626 TL devretti.

5 bilen 391 bin 892 lira 55 kuruş, 4 bilen 1379 lira 90 kuruş, 3 bilen 95 lira 25 kuruş, 2 bilen 10 lira 15 kuruş ikramiye kazandı.

655 BİN TL DEVRETTİ

Şans Topu 5+1 bilen çıkmayınca 655 bin 478 TL devretti. Çekilişte 5 bilen 10 bin 55 lira 85 kuruş, 4+1 bilen 236 lira 60 kuruş, 4 bilen 30 lira 40 kuruş, 3+1 bilen 17 lira 30 kuruş, 3 bilen 6 lira 15 kuruş, 2+1 bilen 8 lira 25 kuruş, 1+1 bilen 4 lira 50 kuruş, 0+1 bilen 4 lira 85 kuruş kazandı.

 

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