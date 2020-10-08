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Haber Giriş: 08.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Çılgın Sayısal Loto ve Şans Topu sonuçları açıklandı

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Çılgın Sayısal Loto ve Şans Topu sonuçları açıklandı
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Sayısal Loto’da 6 ve 5+1 bilen çıkmayınca büyük ikramiye 68 milyon 742 bin 871 TL devretti.

5 bilen 204 bin 217 lira 20 kuruş, 4 bilen 1317 lira 50 kuruş, 3 bilen 95 lira 10 kuruş, 2 bilen 9 lira 85 kuruş kazandı.

1.5 MİLYON TL DEVRETTİ

Şans Topu’nda 5+1 bilen çıkmayınca 1 milyon 505 bin 709 TL ikramiye devretti. Çekilişte 5 bilen 11 bin 821 lira, 4+1 bilen 477 lira 60 kuruş, 4 bilen 51 lira 55 kuruş, 3+1 bilen 24 lira 45 kuruş, 2+1 bilen 9 lira 15 kuruş, 3 bilen 8 lira 20 kuruş, 1+1 bilen 4 lira 40 kuruş, 0+1 bilen 4 lira 45 kuruş kazandı.

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