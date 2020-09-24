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Haber Giriş: 24.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Çılgın Sayısal Loto ve Şans Topu sonuçları açıklandı

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Çılgın Sayısal Loto ve Şans Topu sonuçları açıklandı
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Sayısal Loto çekilişinde 6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 64 milyon 392 bin 547 lira devretti.

Çekiliş sonucu 5 bilen 133 bin 137 lira, 4 bilen 1322 lira, 3 bilen 95 lira 75 kuruş, 2 bilen 9 lira 95 kuruş kazandı.

1 KİŞİYE 751 BİN TL

Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen 1 kişi 751 bin 727 lira ikramiyenin sahibi oldu. Çekiliş sonucunda 5 bilen 7 bin 659 lira, 4+1 bilen 367 lira, 4 bilen 43 lira 75 kuruş, 3+1 bilen 21 lira, 2+1 bilen 8 lira 60 kuruş, 3 bilen 7 lira, 1+1 bilen 4 lira 50 kuruş, 0+1 bilen 4 lira 70 kuruş ikramiye kazandı.

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