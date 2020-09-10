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Haber Giriş: 10.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Çılgın Sayısal Loto ve Şans Topu sonuçları açıklandı

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Çılgın Sayısal Loto ve Şans Topu sonuçları açıklandı
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Sayısal Loto’da 6, 5+1 ve 5 bilen çıkmayınca 60 milyon 68 bin 162 lira devretti.

Çekilişte 4 bilen 3 bin 6 lira 10 kuruş, 3 bilen 98 lira 85 kuruş ve 2 bilen 10 lira 20 kuruş kazandı.

1 TALİHLİYE 727 BİN TL

Şans Topu’nda 5+1 bilen 1 kişi 726 bin 777 lira 15 kuruş kazandı. Çekilişte 5 bilen 4 bin 926 lira 75 kuruş, 4+1 bilen 575 lira 85 kuruş, 4 bilen 48 lira 70 kuruş, 3+1 bilen 24 lira 70 kuruş, 2+1 bilen 9 lira 25 kuruş, 3 bilen 7 lira 55 kuruş, 1+1 bilen 4 lira 55 kuruş, +1 bilen 4 lira 45 kuruş kazandı.

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