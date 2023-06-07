Çilem’in sır ölümü! Erkek arkadaşından şikâyetçi olmuştu

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Tartışmanın ardından Serkan Ö. evden çıktı. Çilem Büşra Yılmaz bir süre sonra Serkan Ö.’yü cep telefonuyla görüntülü aradı. Konuşmanın ardından Serkan Ö. polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Eve giden itfaiye ekipleri pencereden içeri girerek kapıyı açtı. Sağlık ekipleri yerde hareketsiz yatan Yılmaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis intihar ihtimali üzerinde dururken, Yılmaz’ın kesin ölüm nedeni otopsi raporuyla ortaya çıkacak. Gözaltına alınan Serkan Ö. ifadesinde “Büşra 3 gün önce arabama zarar vermeye çalışırken sol kolunu kırmıştı. Eczaneleri gezip kolluk ve yakı aldım. 5 Haziran tarihinde saat 20.00 sıralarında Büşra’nın ikametine geçtim. Kendisine aldığım malzemeleri kapıya asarak adresi terk ettim. 10 dakika sonra beni arayarak eve çağırdı. Malzemeleri koluna tek takamayacağını söyledi. Alkollüydü, kendisine yardım edemedim annesini aradım ulaşamadım. Beni görüntülü aradı. Polisi ve ambulansı aradım” dedi.

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UZAKLAŞTIRMA KARARI ALMIŞ

Yılmaz’ın, 2 Haziran’da kolunun kırılması üzerine Serkan Ö.’den şikâyetçi olduğu öğrenildi. 3 Haziran’da ifadesine başvurulan Serkan Ö., serbest bırakıldı. Öte yandan Yılmaz’ın Serkan Ö. hakkında daha önce uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.