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Çilem Doğan ve Öznur’dan Başak için duygulandırılan mesaj

#Adana#Başak Cengiz#İstanbul
Çilem Doğan ve Öznur’dan Başak için duygulandırılan mesaj

ADANA'da, kendisine şiddet uygulayıp fuhşa sürüklediği iddiasıyla eşini tabancayla vurarak öldüren, 15 yıllık hapis cezası için hapse girecek olan Çilem Doğan ve şiddet gördüğü eşini aralarında çıkan arbedede bıçakla öldüren Öznur Gülten Efeoğulları, Can Göktuğ Boz (27) tarafından sokak ortasında samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz (28) için DHA’ya açıklama yaptı. Eşini öldürdükten sonra tutuklanan Öznur Efeoğulları, “Ben o gün kendimi savunmamış olsaydım eşim tarafından bıçakla öldürülecektim. Tıpkı kılıçla öldürülen ve toprağa giden Başak gibi mezarda olabilirdim” dedi. Çilem Doğan ise "Emine Bulut, Pınar Gültekin, Başak Cengiz gibi katledilmemek için can havliyle kendilerini kurtaran bizler böyle cezalandırılacak mıyız" dedi.

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İş için Ankara'dan İstanbul'a gelen ve 9 Kasım saat 19.00 sıralarında Ataşehir'deki Barbaros Mahallesi'nde yolda yürürken tanımadığı Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla öldürülen mimar Başak Cengiz için Türkiye'de büyük üzüntü yaşandı. Cinayet sonrası Can Göktuğ Boz tutuklanırken, Başak Cengiz'in cenazesi de Ankara'da gözyaşlarıyla toprağa verildi. Savunmasız olduğu gerekçesiyle, öldürülen Başak Cengiz için birçok kişi üzüntüsünü dile getiren mesajlar yayınlarken dikkat çeken iki isimden de açıklama geldi. Adana’da kendisine şiddet uygulayıp fuhşa sürüklediği iddiasıyla eşini tabancayla vurarak öldüren Çilem Doğan ve şiddet gördüğü eşini aralarında çıkan arbedede bıçaklayarak öldüren Öznur Gülten Efeoğulları, Cengiz için DHA’ya açıklama yaptı.

‘BAŞAK GİBİ MEZARDA OLABİLİRDİM’

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20 Ekim akşamı Kozan ilçesi Tufanpaşa Mahallesi’ndeki evlerinde içkili olan eşi Osman Efeoğulları ile tartışan ve tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle kendisine bıçakla saldıran eşini yere düşen bıçağı alarak öldürdükten sonra tutuklanan Öznur Gülten Efeoğulları, Başak Cengiz için avukatı ve kardeşi Orhan Toklu aracılığıyla cezaevinden mesaj yolladı. Ablasının Cengiz için çok üzüldüğünü söyleyen avukat Toklu, Efeoğulları’nın, mesajında “Başak, savunmasız olduğu gerekçesiyle katledildi. Gencecik bir kızımız vahşi şiddetin kurbanı oldu. Duyunca içim acıdı. Kadın olarak yaşamanın ne kadar zor olduğunu düşündüm. Bizler, sokakta yürürken sebepsiz yere ölebiliyoruz. Ben o gün kendimi savunmamış olsaydım eşim tarafından bıçakla öldürülecektim. Tıpkı kılıçla öldürülen ve toprağa giden Başak gibi mezarda olabilirdim” ifadelerini kullandığını kaydetti.

'KATİLİMİZ KİM OLACAK, SIRA KİMDE?'

2013’te kendisine şiddet uygulayıp fuhşa sürüklediği iddiasıyla eşi Hasan Karabulut'u (33) tabancayla vurarak öldüren ve 8 yıl sonra geçen günlerde Yargıtay tarafından hakkında verilen 15 yıl hapis cezası onanan Çilem Doğan da Başak Cengiz için DHA’ya açıklama yaptı.

Açıklamasında Cengiz’i öldüren Can Göktuğ Boz’un ifadesine dikkat çeken Doğan şu ifadeleri kullandı:

“Dün yine bir kadın katledildi. Başak, iş için geldiği şehirden memleketine tabutuyla gitti. Katilin annesi 'Oğlum deliydi' diyor. Katil, ifadesinde, 'Bir sebebi yok, keyfim istedi' diyor. Her gün bir kadın katledilirken, hepimiz seyirci kalıyoruz ve bu suça ortak oluyoruz. Bugün bir kadın daha acımazsızca katledildi. Birinin annesi, birinin kızı, birinin arkadaşı, birinin komşusu. Sıra kimde? Ben mi, sen mi, o mu? Katilimiz kim olacak? Babamız, eşimiz, ağabeyimiz, belki de hiç tanımadığımız biri mi? Emine Bulut, Pınar Gültekin, Başak Cengiz gibi katledilmemek için can havliyle kendilerini kurtaran bizler böyle cezalandırılacak mıyız? Ben ve daha niceleri, sırf ölmeyi reddedip kendimizi savunduğumuz için çocuklarımızdan ayrı cezaevinde mi yaşayacağız? Ne yapsaydı Gülten, Fikriye, Nevin, Yasemin, Hülya? Ne yapsaydım ben? Bugün acımasızca katledilen kız kardeşimiz Başak Cengiz gibi sokak ortasında öldürülse miydik? Acımasızca katledilen kız kardeşlerimiz için derinden yaralıyım. Işıklar içinde uyu Başak. Seni her daim yaşatacağız. Sana sözümüz olsun.”

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#Adana#Başak Cengiz#İstanbul

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