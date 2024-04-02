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Çıldır'da oyları eşit çıkınca kazananı kura belirledi

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#Ardahan#Çıldır#CHP
Çıldırda oyları eşit çıkınca kazananı kura belirledi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 02, 2024 18:35

AK Parti ve CHP'nin eşit oy aldığı Ardahan Çıldır'da belediye başkanı kura ile belirlendi. Çekilen kuraya göre belediye AK Parti'ye geçti.

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Ardahan’ın Çıldır ilçesinde AK Parti ve CHP adaylarına oyların eşit çıkması nedeniyle İlçe Seçim Kurulu'nda kura çekimi yapıldı.

AK PARTİ ADAYI KEMAL YAKUP AZİZOĞLU'NUN İSMİ ÇIKTI

İlçe Seçim Kurulu, AK Parti Adayı Yakup Kemal Azizoğlu ile CHP Adayı Nurettin Aygün’ün seçim sonucunda 452'şer oy almasının ardından belediye başkanının belirlenebilmesi için kura çekimine karar verdi.

İlçe Seçim Kurulu'nda partililerin huzurunda yapılan kurada, AK Parti Adayı Kemal Yakup Azizoğlu'nun ismi çıktı.

"KAZANDIK"

Azizoğlu, adliye çıkışında gazetecilere, "Kazandık, ilçemize Ardahan'ımıza hayırlı olsun" dedi.

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#Ardahan#Çıldır#CHP

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