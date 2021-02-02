Yakıt deposunda yılan paniği! Çıkarılması saatler sürdü

Olay, Avustralya'nın Sidney kentinde meydana geldi. Bir kafenin önünde park halindeki aracın yakıt deposuna giren yılan, yılan yakalayıcı bir uzman tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Yılanı çıkarma çalışmasının ise 3 saat sürdüğü ifade edildi.