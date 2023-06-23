×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Cihan Kolivar mahkemeye video kaydı sundu

Güncelleme Tarihi:

#Cihan Kolivar#Ekmek Üreticileri Sendikası#Ekmek
Cihan Kolivar mahkemeye video kaydı sundu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2023 15:40

Katıldığı bir televizyon programında ekmeğe zam yapılmasıyla ilgili konuşmasında, Türk milletini aşağıladığı ve sosyal medya paylaşımlarında 'Cumhurbaşkanına hakaret' ettiği iddialarıyla yargılanan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar yapmış olduğu açıklamanın kaydını mahkemeye sundu. Mahkeme, video kayıtlarının çözümlemelerinin yapılması için bilirkişiye gönderdi.

Haberin Devamı

İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Cihan Kolivar ve avukatı katıldı. Sanık avukatı beyanında müvekkilinin Türk milletine hakaret etme kastının olmadığını belirterek Kolivar'ın yapmış olduğu açıklamanın video kaydını mahkemeye sundu. Konuşmasının devamında, "Müvekkilim daha önceki beyanlarında ilçe belediyelerini kastederek söylemlerde bulundu. Cumhurbaşkanına yönelik bir söylem söz konusu değildir. Müvekkil beyanlarında ruhsatsız fırınlarla mücadele ettiğini belirtmiştir. Sunmuş olduğumuz video kayıtlarının çözümünün yaptırılmasını ya da celse arasında incelenmesini talep ederiz" dedi.

Mahkeme, sunulan video kayıtlarının bilirkişi marifetiyle çözümlerinin yapılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cihan Kolivar#Ekmek Üreticileri Sendikası#Ekmek

BAKMADAN GEÇME!

Yaz geldi tartışma başladı: Güneş kremi kullanımı D vitamini alımını engeller mi 30 dakika yeterli

Yaz geldi tartışma başladı: Güneş kremi kullanımı D vitamini alımını engeller mi? '30 dakika yeterli'

#Sağlık
10 SORUDA KIZAMIK DOSYASI I Çocuklardan sonra yetişkinler de risk altında Peki nasıl korunacağız

10 SORUDA KIZAMIK DOSYASI I Çocuklardan sonra yetişkinler de risk altında! Peki nasıl korunacağız?

#Kızamık Salgını
Akıllı telefonlar, kablosuz kulaklıklar, hız sabitleyiciler, kontrollü uçuş sistemleri... Apollo Ay misyonu teknolojiyi nasıl değiştirdi

Akıllı telefonlar, kablosuz kulaklıklar, hız sabitleyiciler, kontrollü uçuş sistemleri... Apollo Ay misyonu teknolojiyi nasıl değiştirdi?

#NASA