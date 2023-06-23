Cihan Kolivar mahkemeye video kaydı sundu

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İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Cihan Kolivar ve avukatı katıldı. Sanık avukatı beyanında müvekkilinin Türk milletine hakaret etme kastının olmadığını belirterek Kolivar'ın yapmış olduğu açıklamanın video kaydını mahkemeye sundu. Konuşmasının devamında, "Müvekkilim daha önceki beyanlarında ilçe belediyelerini kastederek söylemlerde bulundu. Cumhurbaşkanına yönelik bir söylem söz konusu değildir. Müvekkil beyanlarında ruhsatsız fırınlarla mücadele ettiğini belirtmiştir. Sunmuş olduğumuz video kayıtlarının çözümünün yaptırılmasını ya da celse arasında incelenmesini talep ederiz" dedi.

Mahkeme, sunulan video kayıtlarının bilirkişi marifetiyle çözümlerinin yapılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.