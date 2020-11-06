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Olcay DÜZGÜN - DHA
Haber Giriş: 06.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

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Kayseri’de boşandığı eşinden şiddet gören Sibel Aslan, sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu. Eski eş gözaltına alındı ancak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aslan ile Onur D., 2016’da evlendi. Aslan evliliğinin henüz 2’nci ayında şiddet görmeye başladı. Hamileyken bile darp edildi. Onur D., 3 yıl cezaevinde kaldı. Aslan, “Her şey düzelir” dedi ancak hiçbir şey değişmedi. Onur D. tahliye olduktan sonra eşine yine şiddet gösterince, Aslan boşanma davası açtı. 1 çocukları olan çift, geçen yıl boşandı. Genç kadın, Onur D.’nin kendisini darp ettiği, yüzü kanlı fotoğrafı sosyal medyadan paylaşarak yardım istedi.

Çığlığı duyuldu

ÖLMEDEN SESİM OLUN

Sibel Aslan paylaşımda, “Arkadaşlar lütfen yardım edin. Karşımda madde bağımlısı bir insan var. Beni öldüreceğini, yok edeceğini son olarak da kendisine sıkacağını söylüyor. Defalarca uzaklaştırma almama rağmen Onur´u durdurmaya yetmiyor.

Arkamda gözü yaşlı bir evlat bırakmak istemiyorum. Bir kadın cinayetinin haberi olmak istemiyorum. Ben ölmeden sesim olun” ifadelerini kullandı. Harekete geçen polis, Onur D.’yi yakaladı. Onur D., Emniyet’teki işlemlerin ardından adli kontrol şartıyla bırakıldı.

Şehir dışına çıkması kararı verilen Onur D., Muğla’ya gitti. Karara isyan eden Sibel Aslan, “Serbest bırakıldığı için tedirginim, korkuyorum. O yüzden bu saatten sonra tutuklanması için elimden geleni yapacağım” dedi.

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