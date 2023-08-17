Ciğerlerimiz yanıyor... Canla başla müdahale

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ANTALYA Akseki’de ormanlık alanda önceki gün 13.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen hava araçları yangına müdahale etti. Havadan müdahale sürerken, vadi içerisinde devam eden ve karadan ulaşımın mümkün olmadığı yangın bölgesine ulaşmak için ekipler ormanda yeni yollar açtı. Yangına 6 helikopter, 5 uçak, çevre ilçelerden gelen gelenlerle birlikte 4 arazöz, 10 su ikmal aracı, 10 ilk müdahale aracı, 5 dozer, 3 ekskavatör ile 500’e yakın yer ekibi tarafından müdahale edildi. Havanın kararmasının ardından yangına gece görüş sistemine sahip 2 helikopterle müdahale edildi. Yangın söndürme çalışmalarında Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de aktif rol aldı. Yangın bölgesine giren jandarma ekipleri, orman görevlileri ile birlikte arazözlerden uzatılan su hortumlarını taşıyarak, yanan yerleri söndürmek amacıyla sabaha kadar çalıştı.

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600 DÖNÜM ETKİLENDİ

Dün sabah havanın aydınlanmasının ardından helikopter sayısı arttı. Nemin yüzde 30’larda olduğu yangın bölgesinde hava sıcaklığı ise dün 07.00’de 25 derece ölçüldü. Bu oranlar dakikalar ilerledikçe arttı. Mücadele aralıksız sürerken, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı dün 10.30 sıralarında yangınının kontrol altına alındığını açıkladı. 21 saatte kontrol altına alınan yangından etkilenen alanın 600 dönüm olduğu belirtildi.

Bu arada yangını ilk olarak Karlık Gözetleme Kulesi’ndeki orman işçisi Uğur Eren’in (50) fark ettiği belirtildi.

YILDIRIM SONUCU YANGIN ÇIKTI

- ESKİŞEHİR Alpu’da ormanda önceki gün 12.30 sıralarında yangın çıktı. Gözetleme kule görevlisinin yoğun dumanları görüp haber vermesiyle Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Söndürme çalışmalarında 14 arazöz, 7 su tankeri, 3 itfaiye, 3 iş makinesi, 5 helikopter, 1 uçak ve 100’ün üzerinde personel görev aldı. Karaçam, ardıç ve bodur ağaçların bulunduğu ormanda, yangın rüzgârın etkisiyle yayıldı. Söndürme çalışmalarına Sakarya, Bilecik, Afyonkarahisar ve Kütahya’dan gelen arazözler ve belediye itfaiyeleri de destek verdi. Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin’in sevk ve idaresinde yangın 18 saat sonra kontrol altına alındı.

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İlk tespitlere göre yangının yıldırım düşmesi nedeniyle çıktığı belirlendi.

ÜÇÜNCÜ GÜNDE SÖNDÜRÜLDÜ

- BİNGÖL Genç’te 14 Ağustos günü 11.00 sıralarında çıkan orman yangını, rüzgârın da etkisiyle ilçeye bağlı Yayla, Eskiköy, Ziyaret, Aktoprak ve Kaledibi köyleri ile Yoldaşan Mahallesi yakınına sıçradı. Sarp arazi nedeniyle yangına müdahalede güçlük yaşandı.

Onlarca hektar alanda etkili olan yangına, Orman İşletme Müdürlüğü, Genç Belediyesi, Genç Özel İdare, Jandarma, AFAD, İHH, Genç İçin Bir Saat Derneği, Bingöl Ticaret Sanayi Odası Arama Kurtarma, SARR ve gönüllü ekipler ile 2 helikopter, 4 arazöz, 2 itfaiye aracı, 3 iş ve 4 ilk müdahale aracı ile müdahale edildi. Yangın, dün sabah saatlerinde 3’üncü gününde kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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2 BÖLGE ALEV ALEV

- BOLU Göynük’te önceki gün 09.30 sıralarında orman yangını çıktı. Elektrik hattından çıktığı tahmin edilen yangının ardından bölgeye Bolu Orman Müdürlüğü ile çevre ilçelerden arazözler ve ekipler sevk edildi. 3 helikopter ve 1 yangın söndürme uçağı da yangına havadan müdahale etti. Yangın, 26.5 saat sonra kontrol altına alındı. Bölgeye 10 kilometre uzaklıktaki Tepebaşı köyü mevkisinde de yeni bir yangın çıktı. Bolu Orman Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, yangının kontrol altına alındığı, soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.