Ciğerlerimiz yanıyor

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Mersin’in Gülnar ilçesinde çıkan yangın 19’uncu saatte kontrol altına alındı.Çanakkale’deki orman yangını ise köylere sıçradı.

2 GÜNDÜR YANIYOR

Hatay’ın Belen ilçesine bağlı Soğukoluk Mahallesi Armutçuk mevkisinde önceki gün bir evde yaşayan iki kişinin, bahçelerindeki sazlık alanı temizlemek için yaktığı ateş ormanlık alana sıçradı. Rüzgârın etkisiyle hızla büyüyen yangın nedeniyle Müftüler, Soğukoluk ve Benlidere’de yaşayan vatandaşlar tahliye edildi. Yangında 7 ev yanarken, 4 araç da hasar gördü. Ayrıca, söndürme çalışmalarına destek için bölgeye giden bir arazözün otomobille çarpıştığı kazada, otomobildeki bebeğin yaşamını yitirdiği belirtildi. Yangına müdahalede sarp arazi nedeniyle zorlanıldı. Gece görüşlü helikopterle devam eden hava müdahalesine dün sabah günün aydınlanmasıyla uçaklar ve diğer helikopterler de dahil oldu. Orman Genel Müdürlüğü’nün 450 personeli, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli memurlar ile bölge halkının çalışmaları sonucunda yangın dün akşam saatlerinde kontrol altına alındı.

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SAZLIK TEMİZLERKEN

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yangın bölgesine giderek çalışmaları yerinde takip etti. Bakan Yerlikaya, “Armutçuk mevkisindeki bir evde iki kişi bahçelerindeki sazlık alanın temizlenmesi ile ilgili yaptıkları çalışmadan sonra bir ateş yakıyorlar. Bu vatandaşlar yakalandı” dedi. Gözaltına alınan iki kişinin adli işlem sürecinin devam ettiği öğrenildi. (DHA)

KÖYLERE SIÇRADI

Çanakkale’de merkeze bağlı Kızılkeçili köyünde önceki gün saat 16.30 sıralarında örtü yangını çıktı. Yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangında, alevler rüzgârın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Bölgeye 33 arazöz, 14 su ikmal aracı, 4 dozer, 4 trayler, 7 helikopter, 4 uçak, 1 komuta aracı kamu ve özel sektöre ait iş makineleri yönlendirildi. Gece görüşlü helikopter gece boyu alevlere müdahale etti. Söndürme çalışmalarına köylüler de destek verdi. Balıkesir ve Bursa’dan gelen takviye ekiplerle 50’nin üzerinde arazöz ve 500’den fazla personel yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Yangın, Kemel ve Yukarı Okçular köylerindeki ormanlara da sıçradı. Dörtyol, Kurşunlu, Yapıldak, Musaköy ve Işıklar köyleri de yangından etkilenirken bazı köylerde tahliyeler yapıldı.

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19 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Mersin’in Gülnar ilçesine bağlı Kavakoluğu Mahallesi’ndeki ormanlık alanda önceki gün 18.00 sıralarında çıkan yangında5 ev yandı. Rüzgâr ve düşük nem nedeniyle etki alanı büyüyen yangına gece görüşlü helikopterlerle müdahale edildi. Dün günün aydınlanmasıyla havadan müdahaleye uçak ve diğer helikopterler de katıldı. Bölge halkı da ekiplere destek verdi. Yangın 19’uncu saatte, dün 13.00 sıralarında kontrol altına alındı. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, orman yangını nedeniyle Kavakoluğu, Korucuk, Çavuşlar ve Tepe mahallelerinin tedbiren tahliye edildiğini, vatandaşlara Gülnar Anadolu Lisesi’nin pansiyonunu tahsis ettiklerini açıkladı.

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2 KAZA 2 DOĞAL 1 TRAFO

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Yaşanan küresel iklim değişiklikleri mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar ve bunlara eklenen beşeri dikkatsizlikler, orman yangınlarına ne yazık ki davetiye çıkartıyor. Bakanlık olarak yangınların her birinin sebeplerini ortaya çıkarmak üzere titiz bir şekilde çalışıyoruz. Şu ana kadar dünkü yangınlardan 5’inin sebebini arkadaşlarımız ortaya çıkardılar. Birisi trafo patlamasından, ikisinin doğal nedenlerden olduğu yine ikisinin de kazaen meydana geldiği değerlendirilmektedir” dedi. Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Fethiye’de 1 ve Milas’ta 1 şüpheli olmak üzere 2 şüphelinin tutuklandığını, İzmir Urla’da 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildiğini, Hatay Belen’de 2 şüphelinin gözaltına alındığını, Manavgat’ta ise 1 şüpheli hakkında soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.

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Bölgeye 15 arazöz ile Malkara ilçesi ve çevre illerden çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

YERLEŞİM ALANI TEHLİKESİ

Tekirdağ’ın Malkara ilçesi Deveciköy- Kuştepe mevkisi arasında dün öğlen saatlerinde orman yangını çıktı. İş makineleri, itfaiye, arazöz, su tankeri ve helikopterlerle havadan ve karadan yangına müdahale sürerken alevler dün akşam saatlerinde Malkara ilçesine bağlı Teteköy’e yaklaştı. Yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı 2 helikopterin müdahalesi gece de sürdü. Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, “Hava rüzgarlı, inşallah kısa sürede tamamıyla söndürülmüş olur. Şükürler olsun, yerleşim alanına şimdilik gitmesini önledik” dedi.

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‘CENNET TEPESİ’ KORKUTTU

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde önceki gece çıkan yangında 60 dönüm alan zarar gördü. Yeni Mahalle yakınlarındaki Cennet Tepesi eteklerindeki otlukta başlayıp rüzgârın etkisi ile geniş alana yayılan alevler çevredeki ağaçlara da sıçradı. İhbarla bölgeye itfaiye ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Toplam 21 arazözle müdahale edilen yangında, söndürme çalışmalarına tatilciler de destek verdi. Yangın 1 saattekontrol altına alındı. Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde dün 16.30 sıralarında çıkan yangın ise akşam saatlerinde kontrol altına alınabildi.