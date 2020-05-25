MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÇığ faciasında kar altında kalmışlardı! Aylar sonra ortaya çıktı
GeriGündem Çığ faciasında kar altında kalmışlardı! Aylar sonra ortaya çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
Haber Giriş: 25.05.2020 - 09:19,Son Güncelleme:

Çığ faciasında kar altında kalmışlardı! Aylar sonra ortaya çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çığ faciasında kar altında kalmışlardı! Aylar sonra ortaya çıktı
Abone Olgoogle-news

Van’ın Bahçesaray ilçesinde 4 ve 5 Şubat’ta meydana gelen çığ faciasında kara gömülen araçlar, havanın ısınmasıyla birlikte ortaya çıktı.

8
  • Çığ faciasında kar altında kalmışlardı Aylar sonra ortaya çıktı
  • Çığ faciasında kar altında kalmışlardı Aylar sonra ortaya çıktı
  • Çığ faciasında kar altında kalmışlardı Aylar sonra ortaya çıktı
  • Çığ faciasında kar altında kalmışlardı Aylar sonra ortaya çıktı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Yüksek dağların yamaçlarından geçen Van-Bahçesaray kara yolu üzerinde meydana gelen ve 42 kişinin yaşamını yitirdiği çığ faciasında çok sayıda araç da karlara gömülmüştü. Havaların ısınmasına bağlı karların erimeye başladığı bölgede 4 araçtan ikisi orta çıktı.

Baz istasyonu kurmak için bölgeye giden ve meydana gelen çığda hayatını kaybeden GSM operatörü personeline ait araç ile 4 Şubat tarihinde düşen ilk çığı temizlemek için yol açma çalışmasına katılan iş makinesinin karlar atında 4,5 ay sonra ortaya çıktığı görüldü. Yoğun kar kütlesinden dolayı 2 aracın ise henüz kar altında olduğu belirtti. Uygun ortamın sağlanması durumunda araçların bölgeden kurtarılacağı öğrenildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle