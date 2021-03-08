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Gündem
SİVAS, (DHA)-
Haber Giriş: 08.03.2021 - 17:54 | Son Güncelleme:

Çiftlik evinde kumara jandarma baskını! Ceza yağdı

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Çiftlik evinde kumara jandarma baskını! Ceza yağdı

Sivas'ın Kangal ilçesindeki çiftlik evinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda, koronavirüs tedbirlerini de ihlal ederek, kumar oynadıkları belirlenen 11 kişiye 48 bin 950 lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Kangal'a bağlı Reşadiye Mahallesi'ndeki çiftlik evinde kumar oynandığı bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, Kurusırt mevkisinde bulunan çiftlik evine baskın düzenledi. Baskında, toplu halde kumar oynadıkları belirlenen 11 kişi yakalanırken, koronavirüs tedbirlerini de ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 48 bin 950 lira ceza kesildi.

Çiftlik evinde kumara jandarma baskını Ceza yağdı

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