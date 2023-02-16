Çifte felaketin ‘Veli Göçer’leri birer birer yakalanıyor

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Hasibe Yıldırım, Şeref Kesgün ve Mustafa Cevat Arsız / Diyarbakır’daki Diyar Galeria AVM

KENTİN İLK AVM’SİYDİ

Diyar Galeria İş Merkezi, Diyarbakır’daki ilk AVM’ydi. Yenişehir ilçesindeki 4 bloktan oluşan, ilk 3 katı işyeri, diğer 7 katı daire olarak kullanılan AVM’nin bir bloku ilk depremde, ikinci bloku da arama kurtarma çalışmasının yapıldığı ikinci depremde yıkıldı.

Sahibi Hasibe Yıldırım, proje sorumluları mimar Şeref Kesgün ve inşaat mühendisi Mustafa Cevat Arsız, İstanbul Kadıköy’de gözaltına alındı.

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Hasan Alpargün - Adana’daki Alpargün Apartmanı

32 DAİRELİ BİNADAN BİR KİŞİ KURTULABİLDİ

Yaptığı binada 80 kişi hayatını kaybetti. Toplam 32 daireli binadan sadece bir kişi kurtulabildi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yakalama kararı çıkarıldı. KKTC’de olduğu ve buradan mülk satın almaya çalıştığı belirlendi.

KKTC polisi 11 Şubat’ta gözaltına aldı. Adana’ya getirilen Hasan Alpargün savunmasında, “Adana’da hasar almayan bina yok” diyerek büyük bir yüzsüzlük örneği gösterdi. Tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Mehmet Yaşar Coşkun / Hatay’daki Rönesans Rezidans

‘CENNETTEN KÖŞE’ MEZARLIK GİBİ...

Depremden 3 yıl önce teslim edilen Rönesans Rezidans yerle bir oldu. ‘Cennetten bir köşe’ olarak pazarlanan binada yüzlerce kişi hayatını kaybetti.

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Müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun 10 Şubat’ta İstanbul Havalimanı’ndan Karadağ’a kaçmak isterken 10 bin 200 Euro ile yakalanarak tutuklandı. Coşkun’un İstanbul’da gün boyu bankalardan yüklü olarak döviz çekmeye çalıştığı iddia edildi. Çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı.

Mehmet Ertan Akay / Gaziantep’teki Ayşe Mehmet Polat Sitesi

İLK DEPREMDE YERLE BİR OLDU

Mehmet Ertan Akay, sitenin müteahhidi ve fenni mümessiliydi. Ayşe Mehmet Polat sitesi ilk depremde yerle bir oldu. Yüzlerce kişi can verdi. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yakalama kararı çıkarmasının ardından İstanbul’da olduğu tespit edilen Akay, Ataşehir’de gözaltına alınıp tutuklandı.

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İbrahim Mustafa Uncuoğlu / Gaziantep’teki Bahar Apartmanı

İSTANBUL’DA YAKALANDI

Gaziantep’te yaptırdığı Bahar Apartmanı ilk depremin ardından çöktü ve onlarca kişiye mezar oldu. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı Uncuoğlu hakkında yakalama kararı çıkardı. İstanbul’da olduğu tespit edilen Uncuoğlu, operasyonla gözaltına alındı.

Ahmet, Efe ve Amine Bozkurt ile Şule Özbek / Adıyaman İsias Otel

KKTC’NİN YÜREĞİNİ DAĞLADI

Depremde onlarca kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel’in sorumluları Ahmet, Efe ve Amine Bozkurt ile Şule Özbek de yakalanan isimler arasında. Şüphelilerin başka illerde yakalanarak Adıyaman’a gönderildiği öğrenildi. Otel, KKTC'li küçük sporcu kafilesi ve tur rehberlerine mezar oldu. Ayrıca otelin kayıtlarını emniyete bildirmediği için enkaz altında kaç kişi olduğu tam olarak henüz bilinmiyor.

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Mustafa Erdoğan Keçecioğlu / Antakya’daki Erdoğan Apartmanı

‘KOLONLARI KURYE ŞİRKETİ KESTİ’ DEDİ

Çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığı Antakya’daki Erdoğan Apartmanı’nın müteahhidi Mustafa Erdoğan Keçecioğlu, Ankara’da kaldığı otelde yakalanarak 13 Şubat günü ‘Taksirle ölüme neden olma’ suçundan cezaevine gönderildi. Keçecioğlu savcılık ifadesinde, yaptığı binalardan sadece bir blokunun çöktüğünü savundu ve “2017 yılında sattığımız binanın zemin katı, mal sahibi tarafından bir kurye firmasına kiraya verilmiş. Kurye firmasının da taşıyıcı kolonları alan kazanmak için kestiğini öğrendik” dedi.

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Yavuz Karakuş ve Sevilay Karakuş / Adıyamanlı müteahhit

KARI-KOCA GÜRCİSTAN’A KAÇACAKTI

Adıyaman’da müteahhit olarak yaptırdıkları binalar çöktü. İstanbul’dan Gürcistan’a kaçma hazırlığı yaparken yakalandılar. Yavuz Karakuş, “44 bina yaptım ama sadece dördü çöktü. Her şeyi usulüne göre yaptım. Vicdanım rahat” diyerek kendisini savunmaya çalıştı. Sevilay Karakuş Bakırköy Kadın Cezaevi’ne, Yavuz Karakuş ise Silivri’deki Marmara Cezaevi’ne konuldu.

Ömer Cihan / Hatay’daki Kule Apartmanı

DEPREMZEDE GİBİ OTELE YERLEŞTİ

Hatay’da yaptırdığı Kule Apartmanı depremde yıkıldı. Onlarca kişi altında kalarak hayatını kaybetti. Ömer Cihan, depremin ardından ailesini de alarak Antalya’nın Manavgat ilçesindeki Titreyengöl turizm merkezinde 5 yıldızlı bir otele depremzede gibi yerleşti.

Ancak Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı hakkında yakalama kararı çıkarmıştı. Otelde gözaltına alındı. “Konutu yaparken belediyenin projesine uygun yaptım. Yanlış bir şey yapmadım” diyen Cihan cezaevine gönderildi.

Mehmet Güçlü, Servet Altaş / Hatay’daki 5 bloklu Güçlü Bahçe Sitesi

AÇILIŞI DEV MAKASLA YAPILMIŞTI

Hatay’da 5 bloklu Güçlü Bahçe Sitesi’nin açılış kurdelesi dev bir ‘altın makas’la kesilmişti. Müteahhidi Mehmet Güçlü, binaları hiçbir depremin yıkamayacağını iddia ediyordu. Öyle ki sitenin yöneticisi Ertuğrul Şahbaz, “Müteahhit bize evi satarken, dairelerin depreme dayanıklı olduğunu söyledi. Hatta ‘Deprem olursa evlerden dışarı çıkmayın’ dedi. Tepemize yıkıldı” dedi.

Tevfik Tepepaşı / Kahramanmaraş Ebrar Sitesi

TÜM SİTE YIKILDI MÜTEAHHİT KAYIP

Kahramanmaraş’taki Ebrar Sitesi 8 bloklu ve her bloku 10 katlıydı. 320 dairesi vardı. İlk depremde binaların tümü çöktü ve adeta kum gibi dağıldı. Müteahhidi Tevfik Tepebaşı için yakalama kararı çıkarıldı. Ancak polisin tüm uğraşlarına rağmen Tepebaşı bulunamadı. Enkaz altında öldüğü de firar ettiği de iddialar arasında.

Nazmi Tosun / Gaziantep’deki Emre Apartmanı

FENNİ MÜMESSİL TUTUKLADI

Şehit Kamil ilçesinde yıkılan ve onlarca kişiye mezar olan Emre Apartmanı’nın şantiye şefi ve fenni mümessiliydi. Bina ilk depremde yıkılınca Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı hakkında yakalama kararı çıkardı. Nazmi Tosun’un İstanbul’da olduğu tespit edildi. İstanbul polisi Ümraniye’deki evine operasyon düzenleyerek gözaltına aldı. Sevk edildiği nöbetçi mahkemede tutuklandı.

VELİ GÖÇER 7.5 YIL HAPİS YATTI ÇINARCIK’IN SADDAM’IYDI

17 Ağustos 1999’daki Gölcük depreminin ardından müteahhit, kontrol mühendisi, şantiye şefi ve belediye çalışanlarının da arasında olduğu binlerce kişiye dava açıldı. Ancak bunların arasında en öne çıkan kişi, Yalova’da yaptığı sitelerde 198 kişinin ölümüne neden olan müteahhit Veli Göçer’di.O dönemde Veli Göçer’in yaptığı siteler Yalova’da çok ünlüydü. Göçer’den Çınarcık’ın Saddam’ı olarak söz ediliyordu. Mahkeme Veli Göçer’e taksirle 198 kişinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle 18 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Göçer 21 Ekim 2004’te cezaevine girdi. Bursa, Konya, Elbistan ve Silivri Cezaevi’nde 7.5 yıl hapis yattıktan sonra 2011 yılında tahliye oldu.