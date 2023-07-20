CHP’yi karıştıran 14 dakikalık sızıntı

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ÖNCEKİ gece geç saatlerde YouTube üzerinden, İmamoğlu’nun “İktidar İçin Değişim” hesabına gönderme izlenimi veren “Değişim Gerçeği” adlı bir hesaptan, “İmamoğlu’nun değişim A Takımı ile gizli darbe toplantısı” başlığıyla yayınlanan 14 dakikalık kayıtta Grup Başkanı Özgür Özel ve Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın’ın yanı sıra Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yakın zamana kadar en önemli kurmayları arasında yer alan Engin Altay, Muharrem Erkek, Bülent Tezcan, Tekin Bingöl ve Onursal Adıgüzel gibi isimlerin yer alması tartışmaları daha da alevlendirdi.

PM’DE GÜVENOYU PLANI

Kılıçdaroğlu’nu görevden alınan örgütlerin itirazlarının değerlendirileceği Parti Meclisi’ne (PM) zorlayacak imzaların toplanması çalışmaları ile alternatif kurultay sürecinin görüşüleceği bu toplantının imzacıları arasında Selin Sayek Böke ve Veli Ağbaba ile birlikte PM üyeleri Sevgi Kılıç, Hakkı Süha Okay, Turan Aydoğan, Pınar Uzun, Gökhan Zeybek, Hasan Baltacı, Umut Akdoğan, Hakan Uyanık, Erbil Aydınlık, Murat Emir ve Yaşar Seyman’ın da adının geçmesi dikkat çekti. Yine kayıtta, Kılıçdaroğlu’nun örgütleri yönetmek üzere koordinatör başdanışman olarak görevlendirdiği Engin Özkoç’un adının geçmesi de ilginç bulundu. Kulislerde, muhaliflerin bu girişimleriyle PM’yi, olağanüstü kurultay için olmasa da görevden alınan örgütlerin itirazlarının değerlendirilmesini sağlayarak Kılıçdaroğlu’na yönelik bir “güven oylaması”na dönüştürme planından da söz ediliyor.

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ALTERNATİF KURULTAY

İmamoğlu’nun sızan kayıtta, olağanüstü kurultay tartışmalarını akla getiren, “Birkaç hususta ilk planlamamızı yapmıştık aslında. Bu konuda en son Gökhan Bey bir süreç başlattı. İkincisi yine bu özellik ile alternatif bir olağanüstü kurultay süreci olabilir mi, olgunlaşabilir mi, buna dair bir zemin var mı? Elimizdeki veriler üzerinden bir heyet konuşulmuştu. O konuda da katkısı olacak olan burada olan ve olmayan arkadaşların da katkılarıyla birlikte bir çalışma, bir öngörü zemini oluşacaktı” değerlendirmesi dikkat çekti.

YÖNETİMDEN KARŞI HAMLE

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Zoom kaydından sızıntıdan önce haberdar olduğu öne sürülen parti yönetiminin ise karşı hamle yaparak MYK ve PM’yi olağanüstü toplantıya çağırdığı belirtiliyor. Dünkü MYK’nın ardından PM ise pazar günü toplanacak. Bazı kaynaklar, “Son MYK değişikliğiyle dışarıda bırakılan küskünler, milletvekillliği beklentileri karşılanmayan kırgın gençler de dikkate alınırsa muhalifler PM’de yönetimi zorlayacak sayıya ulaşabilir. Görevden alınan örgütlerle ilgili yönetimin iradesinin aksine alınacak bir karar ise Genel Başkan için ‘güvensizlik oyu’ niteliği taşır” dediler.

İMAMOĞLU: GİZLİ DEĞİLDİ

- İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu parti kurmaylarıyla internet üzerinden yaptığı toplantının kayıtları için “Partimin mevzuları partililerle konuşulur. Bizim bu ve benzeri belki 200’e yakın toplantımız olmuştur diyebilirim seçimden bu yana. Hiçbir gizli tarafı yok” dedi. CHP’de değişim çağrılarının konuşulduğu günlerde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun CHP’den Tekin Bingöl, Gökhan Günaydın, Bülent Tezcan, Özgür Özel, Engin Özkoç, Selin Sayek Böke, Engin Altay, Onursal Adıgüzel gibi öne çıkan isimlerle yaptığı online toplantının kayıtları sosyal medyaya sızdırıldı. Ne zamana ait olduğu bilinmeyen videonun paylaşıldığı hesapta, “İmamoğlu’nun değişim A Takımı ile gizli darbe toplantısı!” yazması dikkat çekti. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu dün Emirgan Korusu’nda düzenlenen 125 İETT Otobüsü Temini Sözleşme Töreni’nde kayıtlarla ilgili sorulara şu yanıtı verdi:

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ÇOK TOPLANTI YAPTIK

“Partimin mevzuları partililerle konuşulur. Partinin yöneticileriyle konuşulur, parti meclisi üyeleriyle konuşuluyor, partinin eski yeni milletvekilleriyle konuşulur. İlçe başkanlarıyla, il başkanlarıyla konuşulur. Dolayısıyla bundan daha doğal bir şey yoktur. Bizim bu ve benzeri belki 200’e yakın toplantımız olmuştur diyebilirim seçimden bu yana. Bunlar devam edecektir, devam ediyor, gizli bir tarafı yok. Yarın da toplantımız var. Bugün bile buna benzer toplantılarımız var. Hiçbir gizli tarafı yok. Konuşulan mevzular partinin konularıdır. Bunlarla ilgili hiçbir kelimesini sizin huzurunuzda konuşmayacağım. O masalarda konuşmaya devam edeceğim.

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SIZDIRAN ARAŞTIRILACAK

(Kim sızdırdı) Onu araştıracağız, bakacağız, ne olmuş, nasıl olmuş? Bunu seven kimler var? Partinin içinden mi var, dışından mı var? Ona da bakacağız ama biz partimizle ilgili mevzuları partimizin yetkilileriyle çekinmeden, açık ve seçik kalbimizde ne varsa bir arada, bir aile meselesi gibi konuşuyoruz, konuşmaya devam edeceğiz. Oradan sağlıklı kararlar çıkması için de yapılan her işlemi takip edeceğiz.”