CHP’ye iade-i ziyaret... DEM’le ilişkimiz açık ve şeffaf

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CHP Genel Merkezi’ndeki görüşmenin ardından Özel, “Bugünkü bir nezaket ziyareti olmakla birlikte iki parti arasında partilerin genel merkezleri düzeyinde sürdürülen iletişimin ilk adımlarıdır. Bundan sonraki süreçte de Meclis’te temsil edilen, Meclis’te en çok sandalyesi bulunan üçüncü parti durumundaki DEM Parti ile ilişkilerimizi kamuoyunun önünde, açık ve şeffaf bir şekilde sürdürmeyi, karşılıklı ziyaretler yapmayı ve Türkiye’nin çok önemli meseleleri konusunda görüş alışverişinde bulunmayı sürdüreceğiz” dedi. Tuncer Bakırhan ise şunları söyledi: “Türkiye’nin temel gündemlerinden birisi olan yerel seçimleri de konuştuk. Arkadaşlarımız kent uzlaşısının, yerel yönetimlerde iş birliği sağlanacak kentlerin hangileri olduğu, hangi kentlerde bu çalışmanın yürütebileceği konusunda bir çalışma yapacaklar.”

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ANTALYA KRİZİ DE KONUŞULDU

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin salon tahsis etmemesiyle başlayan ve DEM’in, Başkan Muhittin Böcek’e yönelik “Salon vermeyene oy yok” açıklamasıyla tırmanan tartışmanın da dünkü görüşmede gündeme geldiği kulislere yansıdı. CHP’nin önceki günkü MYK ve PM toplantılarında Böcek’in adaylığıyla ilgili kararın ertelenmesi, DEM’le yapılacak ziyarete bağlanmıştı. CHP kaynakları Antalya’da ikinci bir saha çalışması kararı alındığı bilgisini verdi.