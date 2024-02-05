CHP’nin zor haftası

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CHP, aday mesaisinde en zorlu haftasına hazırlanıyor. Şu ana kadar İstanbul’daki 39 ilçeden 28’inde adaylarını belirleyerek duyuran CHP, Kadıköy, Bakırköy Adalar, Avcılar, Beykoz, Çekmeköy, Esenyurt, Kağıthane, Sarıyer, Ümraniye ve Zeytinburnu’nda ise adaylarını henüz açıklamadı. CHP’nin adaylarını henüz açıklamadığı ilçeler arasında, DEM Parti ile olası seçim işbirliği pazarlıklarında geçen Adalar ve Esenyurt da yer alıyor.

DEM’E YENİ İLÇELER Mİ

DEM’in kararıyla aday mesaisinde en zorlu haftasına hazırlanan CHP’nin ‘el yükseltmek’ zorunda kalabileceği yorumları yapıldı. Kulislerde şu değerlendirmeler öne çıktı: “DEM’in bu saatten sonra İstanbul kararından geri adım atmasını beklemek gerçekçi olmaz. Ancak kimi aday gösterecekleri önemli olur. Güçlü bir ismi mi yoksa daha düşük profilli bir ismi mi aday gösterecekleri, yine buna bağlı olarak adaylarının arkasında nasıl duracakları farklı sonuçlar verir. Yani, ortaya çıkan tabloya bakınca bu saatten sonra yapılacak pazarlık sanki DEM’in kararını değil de kararın şiddetini hafifletmeye yönelik olabilir gibi görünüyor. DEM’in önem verdiği ilçelerde onların da sıcak bakabilecekleri isimlerin aday gösterilmesi bekleniyordu, bu ilçeler arasında ise Adalar ve Esenyurt öne çıkmıştı ancak şimdi belki bunlara başka birkaç ilçe daha eklenebilir, bekleyip görmek gerekiyor.”

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KADIN ADAY SÜRPRİZİ

İstanbul’da adayları açıklanacak bazı kritik ilçelerde kadınların öne çıktığı konuşuluyor. Kulislere göre Adalar’da İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Koordinatörü Esra Huri Bulduk, Kadıköy’de, Ekrem İmamoğlu’nun İBB Başkanlığını kazanmasının ardından Kent Konseyi Başkanlığı da yapan mimar Tülin Hadi, Bakırköy’de beyin ve sinir cerrahi uzmanı Doç. Dr. Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu, Sarıyer’de de İBB Saha Hizmetleri Grup Koordinatörlüğü yapan eski Beşiktaş’ta Belediye Başkan Yardımcısı Merve Öztopaloğlu’ndan söz ediliyor. Sarıyer’de İBB danışmanlarından Tonguç Çoban’ın adı da geçerken, Esenyurt’a ise işinsanı Engin Doğru, İBB Meclis Üyesi Ali Gökmen ve İlçe Başkanı Hüseyin Ergin’den söz ediliyor.