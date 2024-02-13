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CHP’nin kalelerine kritik dokunuş

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#CHP#Çankaya#Bakırköy
CHP’nin kalelerine kritik dokunuş
Turan Yılmaz
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2024 07:00

CHP, aday mesaisinde sona bıraktığı “partinin kaleleri” diye nitelenen Kadıköy, Bakırköy ve Çankaya gibi önemli ilçelerde kritik dokunuşlar yaptı. DEM Parti ile olası seçim işbirliğinde adı geçen Esenyurt için eski milletvekili ve il başkanı Gürsel Tekin’in adı geçerken Bakırköy için de beyin cerrahı Ayşegül Ovalıoğlu’nun ismi kulislere yansıdı. Hatay için adı geçen Haluk Levent’e ise kurumsal düzeyde adaylık teklifi yapılmadığı duyuruldu.

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CHP, henüz açıklamadığı 300’e yakın adayı belirlemek için dün Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi’ni (PM) arka arkaya ikişer kez toplayarak geç saatlere kadar süren mesai yaptı. Toplantılar sürerken kulislere, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı yerine Mesut Kösedağı, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu yerine Ayşegül Ovalıoğlu, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli’nin yerine Utku Caner Çaykara, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül yerine Ali Ercan Akpolat ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen yerine de Hüseyin Can Güner’in adaylığı bilgisi yansıdı.

SÜRPRİZ İSİMLER

Mevcut başkan Şükrü Genç’in yerine de Sarıyer’de Oktay Aksu’nun isminin yansıdığı kulislerde, DEM Parti ile olası seçim işbirliği pazarlıklarında gözlerin çevrildiği Esenyurt’ta ise sürpriz bir isim olarak eski milletvekili ve eski il başkanı Gürsel Tekin’in adı öne çıktı. Ümraniye’de de yine sürpriz olarak eski milletvekili Aykut Erdoğdu’dan söz edilirken, Kağıthane’de Tonguç Çoban, Zeytinburnu’nda Banu Gazi Tütüncü, Beykoz’da Alaattin Köseler, Çekmeköy’de Orhan Çerkez’in isimleri yansıdı. Malatya’da CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yakın kurmayı Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Adıyaman’da Abdurrahman Tutdere, Ordu’da Zekai sana, Kars’ta da Dündar Gültekin’in isimleri öne çıktı.

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KRİTİK TERCİHLER

Çankaya’da ismi öne çıkan PM üyesi Güner’in Genel Başkan Özel’in avukatı olması tartışma yaratırken, Çankaya aday adaylarının toplantı öncesinde Güner’in adaylığına karşı ortak bildiri yayınlaması da sıkıntıyı büyüttü. Bakırköy için adı öne çıkan beyin cerrahı Ovalıoğlu’nun kendisi gibi beyin cerrahı olan eşi Cem Ovalıoğlu’nun 2015 seçimlerinde AK Parti’den Kastamonu milletvekili aday adaylığı da tartışmaya yol açtı.

HALUK LEVENT’E TEKLİF YOK

Deprem yıldönümü anmasındaki tepkiler üzerine adaylığı tartışma konusu olan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın yerine dün sürpriz bir şekilde sanatçı Haluk Levent’in adı gündeme geldi. Levent, CHP’den bir kaç gün önce gelen teklifi, “AHBAP başkanıyım. Üyelerime ve bizi destekleyen herkese siyaset dışı kalacağıma dair sözüm var” diyerek kabul etmediğini söylerken, sosyal medya hesabından da, “Diğer siyasi partilerden de teklifler geldi. Onur duyuyorum. Ama siyasete girmeyeceğime dair kararım kesin. Bu ülke için yapacağımız çok şeyler var” paylaşımında bulundu.

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CHP’nin kalelerine kritik dokunuş

CHP Sözcüsü Deniz Yücel ise dün MYK toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, CHP’den kurumsal düzeyde Levent ya da bir başkasına herhangi bir adaylık teklifi yapılmadığını söyledi. Yücel, MYK ve basın toplantısını düzenlediği ana kadar PM’de Hatay konusunun gündeme gelmediğini de bildirdi. Kulislerde, Hatay konusunun daha sonra özel gündemli bir PM’de ele alınabileceğinden söz ediliyor.

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#CHP#Çankaya#Bakırköy

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