CHP’nin İzmir belirsizliği tansiyonu yükseltiyor

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CHP’nin son kurultayında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yana bir tavır sergilemişti. Genel Başkan seçilen Özgür Özel her ne kadar, “Herkesi bana destek vermiş gibi kabul ediyorum” dese de kulislere İzmir dahil bazı şehirlerde değişim beklentisinin öne çıktığı yansımıştı.

CHP’de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na talip olan dokuz isim var. Tunç Soyer yeniden aday. Aziz Kocaoğlu döneminde İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği yapan, daha sonra İstanbul’a gidip İmamoğlu’yla birlikte çalışan Buğra Gökçe de güçlü isimlerden.

İzmir eski milletvekillerinden Atilla Sertel, Musa Çam, Tacettin Bayır’ın dışında Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, eski Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla da resmi başvuru yapanlar arasında.

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Bunun dışında eski milletvekili Alaaddin Yüksel’in adı da son günlerde geçiyor.

İZMİR’E ÖZEL HEYET

CHP, İzmir’de memnuniyet anketi de yaptırdı. Genel Merkez, ilçe belediye başkan aday adaylarıyla görüşmek üzere heyetler gönderdi. Bu heyetlerin kentin önde gelen isimleriyle büyükşehir belediye başkanlığı için de özel görüşmeler yaptığı biliniyor. Bu denklemi bozacak tek ismin İzmir eski milletvekili Selin Sayek Böke’nin olacağı söyleniyor. Ancak Böke’nin CHP Genel Sekreteri olarak siyasete devam etmesi bekleniyor. Bu arada kulislere CHP Genel Merkezi’nin “İzmir için kadın aday tercih edebileceği” söylentileri yansıyınca, Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını açıkladığı ama bir türlü Parti Meclisi’nden geçmeyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun da adı geçti. Kadın aday arayanlar Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ismini de ortaya attı.

CHP’nin İzmir kararı geciktikçe belli ki kulisler dalgalanmaya devam edecek.

BİR ANKET DAHA

Son viraja girilirken durum şöyle; CHP memnuniyet anketini bitirdi ancak tatmin olamadı ki son bir anket daha yapma kararı aldı.

Başkan Soyer’in bu durumdan rahatsız olduğu ve bunu CHP yönetimine aktardığı biliniyor. Buğra Gökçe isminin kulislerde en çok konuşulan isim olduğunu söylemek gerekir. Bu arada DEM’in de İzmir’i yakından takip ettiği biliniyor. DEM’in İstanbul, Ankara ve İzmir için ittifak yapması halinde tercihinin Tunç Soyer olacağı konuşuluyor.

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AK PARTİ BEKLEMEDE

- AK Parti ise CHP’nin İzmir adayının netleşmesini bekliyor. Cumhur İttifakı İzmir’de ortak aday gösterecek. Hamza Dağ düne kadar en çok konuşulan isimdi. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, partide medya ve tanıtımdan sorumlu olan Dağ’ı seçimde görevlendireceği söyleniyor. AK Parti İzmir’de iki ayrı anket yaptırdı. İlk ankette Hamza Dağ, Bekir Pakdemirli, Selim Gökdemir isimleri yer alırken; ikinci ankette Bekir Pakdemirli, Nihat Zeybekçi, Mehmet Kasapoğlu, Hamza Dağ isimleri yer aldı. Nihat Zeybekçi AK Parti’nin bir önceki dönem büyükşehir adayı olduğu için teşkilatın bildiği, güvendiği bir isim olmasından dolayı yine öne çıkan isimlerden. Bu arada AK Parti’de de kadın bir aday arayışları kulislere yansıyor. O isim de İzmir milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı. Cumhur İttifakı’nın da Demokrasi Partisi’nin da adayları CHP’nin tercihinden sonra netleşecek.