CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay: Ev sahibi olmayanları, ev sahibi yapacağız

CHP Parti Meclisi'nin (PM), İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterilmesine karar verdiği Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ankara'dan hava yoluyla kente geldi. Havalimanında Tugay'ı karşılamak için düzenlenen programa İzmir ilçe adayları katılım gösterdi. Burada konuşan Cemil Tugay, "Bu şehrin dört bir yanında yaşadım. Çocukluğum Balçova'da, gençliğim Buca'da geçti. İki üniversiteyi de Bornova'da okudum ve bir miktar yaşadım. Tire'sinde, Yeşilyurt Devlet Hastanesi'nde ve Karşıyaka Devlet Hastanesi'nde görev yaptım. En son Karşıyaka'da yaşamak bana nasip oldu. Şehrimizin dört bir yanı birbirinden değerli ve güzel. Bu şehrin yetiştirdiği, meslek sahibi yaptığı ve onurlandırdığı bir kardeşiniz olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye oldum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir sıra neferi olarak başladığım siyasi yaşamımda birçok görev yaptıktan sonra partimiz, 2019 yılında bana Karşıyaka Belediye Başkanı olma onurunu verdi" dedi.

"DEMOKRASİ BİR NÖBET DEĞİŞİMİDİR"

Demokrasinin bir nöbet değişimi olduğunu söyleyen Tugay, "Geçici olarak bu nöbeti tutarsınız, görevleri yerine getirirsiniz ve bir süre sonra bayrağı bir başka arkadaşınıza teslim edersiniz. Ne mutlu bana ki bu dönemde Karşıyaka Belediye Başkanlığı'nın sonunda partim bana İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığını layık gördü. Daha eskileri var ancak Ahmet Piriştina, Aziz Kocaoğlu ve en son geçen 5 yıl boyunca başkanımız Tunç Soyer, bu büyükşehir için bayrağa taşıdı ve dünyanın en güzel şehri olan İzmir'e hizmet etti. Kaybettiğimiz başkanımız Ahmet Piriştina'yı saygıyla rahmetle, milletle anıyorum. Hayatta olan değerli başkanlarımızla her zaman birlikte olacağız, omuz omuz olacağız. Onların deneyimlerinden her zaman faydalanacağız" diye konuştu.

"ŞEHRİMİZİN HER TÜRLÜ İSTİSMARDAN KORUDUK"

İzmir'in çağdaş, demokrat, laik, adalete ve insan haklarına saygılı ve eşsiz nitelikleriyle insanlarını özgürlük ve mutluluk veren, ülkesine ise güç ve cesaret veren bir kent olduğunu belirten Tugay, "İzmir, Türkiye'nin ve Cumhuriyet'in simge kentidir. Bu emaneti, Cumhuriyet Halk Partisi olarak bugüne kadar gururla taşıdık. Şehrimizi her türlü istismardan koruduk. İnsanlarımızın özgürlüklerinin, haklarının yanında onlar için mücadele ettik. Sosyal politikalarımızla toplumumuzun yaşadığı zorluklara karşı adeta bir sigorta görevi gördük. Bundan sonra daha fazlasını yapacağız. Bundan sonra aldığımız bayrağı daha yükseğe taşıyacağız. Türkiye yoksullukla, işsizlikle mücadele ederken, Türkiye'de haklar kaybedilirken, insanlarımıza daha fazla sahip çıkacağız. Ev sahibi olmayanları, ev sahibi yapacağız. İş sahibi olmayanları, iş sahibi yapacağız. Tarımda zorluk yaşayan çiftçilerimize daha fazla destek alacağız. İzmir'i zenginleştireceğiz, kalkındıracağız. Gençlerimizi artık bu şehirde yaşamak isteyecek, bu şehirden başka bir yere gitmek istemeyecek" dedi.

"BİZLERE KATKI VERMEK İSTEYEN HERKESE YOL AÇACAĞIZ"

Tugay, şöyle devam etti:

"Bu şehirde yaşayan her vatandaşımız bilecek ki İzmir Büyükşehir Belediyesi, onların ihtiyaç duydukları her zaman yanlarında olacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi elleri temiz, yürekleri temiz insanlar tarafından yönetilecek. Bu şehirde taş taş üstüne koymak isteyen, bizlere katkı vermek isteyen herkese yol açacağız. İnsanlarımıza belediye hizmetlerini daha fazla ve daha uygun fiyatlarla götürmek için de üzerimize düşeni yapacağız. Şehri en yaşanabilir, temiz, düzenli ve refah içindeki yaşatma yolunda hazırladığımız projelerimizi önümüzdeki 2 ay boyunca arkadaşlarımızla beraber sizlere birer birer anlatacağız. Göreceksiniz ki bu şehir Türkiye'de herkesin yaşamak istediği bir yer olacak. Herkes İzmir'e zaten gıpta ile bakıyor. Bugüne kadar İzmir'de Cumhuriyet Halk Partili yönetimler başarılıydı. Bu başarıları bize çamur atmak için konuşanların aklına, önümüzdeki aylarda ve yıllarda sokmak benim boynumun borcudur. Hava soğuk ama kanımız sıcak, içimiz kıpır kıpır ve heyecanımız yüksek. Bir an önce sahaya çıkıp, çalışmak istiyoruz. Hep birlikte İzmir için daha ileri diyorum."