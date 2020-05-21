MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCHP’li vekil kadınlarla çapa salladı
GeriGündem CHP’li vekil kadınlarla çapa salladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Rifat BAŞARAN / ANKARA
Haber Giriş: 21.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

CHP’li vekil kadınlarla çapa salladı

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
CHP’li vekil kadınlarla çapa salladı
Abone Olgoogle-news

CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, kırsalda artan sıcaklara rağmen düşük yevmiyelerle tarlalarda çalışan kadınlara destek vermek ve onların durumuna dikkat çekmek için tarlada kadınlarla çapa salladı.

Hukuk fakültesine devam ederken hafta sonları geldiği köyünde yevmiyeyle tarlalara gittiğini anlatan Karaca, “Tarımda istihdam edilen kadın işçiler için düzenlemeler şart” dedi.

GÜVENCELERİ YOK

Karaca, seçim bölgesi Denizli’de sık sık tarım üretiminin yoğun olduğu farklı ilçeleri ziyaret ederek gününü tarlalarda tarım işçileriyle birlikte geçiriyor. Karaca, “Bu yaz sıcağında güneşin alnında çapa sallamak çok zor. Kadınlarımızın ne yazık ki güvencesi yok” dedi.

False
Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle