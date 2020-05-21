CHP’li vekil kadınlarla çapa salladı
CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, kırsalda artan sıcaklara rağmen düşük yevmiyelerle tarlalarda çalışan kadınlara destek vermek ve onların durumuna dikkat çekmek için tarlada kadınlarla çapa salladı.
Hukuk fakültesine devam ederken hafta sonları geldiği köyünde yevmiyeyle tarlalara gittiğini anlatan Karaca, “Tarımda istihdam edilen kadın işçiler için düzenlemeler şart” dedi.
GÜVENCELERİ YOK
Karaca, seçim bölgesi Denizli’de sık sık tarım üretiminin yoğun olduğu farklı ilçeleri ziyaret ederek gününü tarlalarda tarım işçileriyle birlikte geçiriyor. Karaca, “Bu yaz sıcağında güneşin alnında çapa sallamak çok zor. Kadınlarımızın ne yazık ki güvencesi yok” dedi.
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