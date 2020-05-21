CHP’li vekil kadınlarla çapa salladı

Hukuk fakültesine devam ederken hafta sonları geldiği köyünde yevmiyeyle tarlalara gittiğini anlatan Karaca, “Tarımda istihdam edilen kadın işçiler için düzenlemeler şart” dedi.

GÜVENCELERİ YOK

Karaca, seçim bölgesi Denizli’de sık sık tarım üretiminin yoğun olduğu farklı ilçeleri ziyaret ederek gününü tarlalarda tarım işçileriyle birlikte geçiriyor. Karaca, “Bu yaz sıcağında güneşin alnında çapa sallamak çok zor. Kadınlarımızın ne yazık ki güvencesi yok” dedi.