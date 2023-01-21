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CHP’li Torun: Şubatta cumhurbaşkanı adayımızı 6’lı masa açıklayacak

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#CHP#Seyit Torun#6'Lı Masa
CHP’li Torun: Şubatta cumhurbaşkanı adayımızı 6’lı masa açıklayacak
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2023 17:16

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, 6’lı masanın kararlı şekilde yoluna devam ettiğini belirterek, “Şubat ayı içerisinde mutlaka cumhurbaşkanı adayımızı 6’lı masa açıklayacak ve yolumuza güvenli bir şekilde devam edeceğiz” dedi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, partisinin Bartın İl Başkanlığı’nda açıklamalarda bulundu. İktidarın belli taahhütlerde bulunduğu söyleyen CHP'li Torun, “EYT ile ilgili vatandaş banka kapılarında kaldı, evini arabasını sattı, bir gelecek bir beklenti içerisine girdi ama hala tık yok. Şimdi de grup başkan vekili 'Martta ya da nisanda ödeyeceğiz' diyor. Elinizi tutan mı var? Hani çalışmıştınız? EYT ile ilgili her türlü konuya hakimdiniz, bürokratlarınız gece gündüz çalışmıştı; neden getirmiyorsunuz? Ama biliyoruz ki her attıkları adım, seçime yönelik. Aslında her attıkları adım vatandaşımızı kandırmaya yönelik. Hatırlayın, Erdoğan’ın EYT ile ilgili geçmişte söylediklerini ama şimdi bizim baskımızla her yerde gündeme getirerek, EYT’lilerin örgütlü tepkisi ile maalesef kabul etmek durumunda kaldılar. Bunu da her yerde destekledik. Şimdi bir an önce de çıkarılması içinde her türlü mücadeleyi ortaya koyuyoruz. Yine sözleşmelilerin kadroya alınmasıyla ilgili de biz eksiklikleri bildirdik, maalesef 'ben bilirim' mantığı ile yürüdüler” dedi.

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6’lı masanın şubat ayı içinde cumhurbaşkanı adayını açıklayacağını belirten Torun, “6’lı masa kararlı bir şekilde yoluna devam ediyor. 26 Ocak’ta yeniden bir araya gelecekler. 30’unda da hükümet programını açıklayacaklar. Ondan sonra da şubat ayı içerisinde de mutlaka cumhurbaşkanı adayımızı da 6’lı masa açıklayacak ve yolumuza güvenli bir şekilde devam edeceğiz ve sorunlarımızı çözeceğimizi bu ülkeyi nasıl kalkındıracağımızı, nasıl geliştireceğimizi, bu ülkeyi nasıl barıştıracağımızı tekrar ifade etmiş olacağız. Gelecek çok güzel olacak, o da hep birlikte olacak. İstanbul’da ve ülkemizde her şey çok güzel olacak. Anadolu’nun her yerinde de güzel olacak. Biz ülkeye 2019’da 'Martın sonu bahar' demiştik, mayısta yazı getirip sıcak günler getireceğiz” diye konuştu.

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#CHP#Seyit Torun#6'Lı Masa

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