CHP’li Sarıgül: İzinli-izinsiz af talep ediyorum

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Sarıgül, bugün TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek olan yasa teklifine ilişkin, “Yapılması düşünülen bu düzenleme kapalı cezaevinde bulunan mahkûmları kapsamıyor. Gelin, kapalı-açık cezaevi ayrımı yapmayalım, izinli-izinsiz diye ayırmayalım, Cumhuriyet’in 100’üncü yılında yepyeni bir sayfa açalım. Yarı açık cezaevindeki 80 binden fazla kader mahkûmunu dışarı bırakıp kapalı cezaevindekileri bunun dışında tutarsak sıkıntı olur. Sadece ehliyeti alınan 2.5 milyon yurttaşımız var. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında hiçbir siyasi nedene bakmaksızın bütün siyasi partilerin bir araya gelip toplumsal barış ve kardeşlik hukuku için kapsamlı bir af çıkarılmasını bekliyorum, talep ediyorum.”