CHP'li Öztrak: Tanju Özcan'ın genel merkeze alınmayacağı talimatı yok

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CHP'li Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, Türk lirasının son 5 yılda dolar karşısında yüzde 82 değer kaybettiğini belirterek, "Vatandaşın yaşadığı enflasyon ile TÜİK'in açıkladığı resmi enflasyon arasında dağlar kadar fark var. 5 yıl boyunca iş başındaki tek kişilik hükümet uyguladığı kerameti kendinden menkul politikalarla enflasyonu azdırdı.Bugünden itibaren başlayan, iğneden ipliğe her şeye gelen zam yağmurları, geçtiğimiz 5 yılı milletimize mumla aratacak. 5 yıl önce, Merkez Bankası'nın döviz kasasında 31 milyar dolar net döviz rezervi vardı. Şimdi kasa 63 milyar dolar eksi bakiye veriyor. Ülkede sahte istikrar havası basmak için, Merkez Bankası'nın arka kapısından buharlaştırılan, yüz milyarlarca dolarların ağır faturası bugün milletimize çıkıyor. Ülkede bir ekonomik soykırım yaşanıyor" ifadelerini kullandı.

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