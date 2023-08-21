CHP'li Öztrak: Duygusal kopuşlara, melankoliye kapılma lüksümüz yok

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CHP'li Öztrak, Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sürdüğü sırada basın toplantısı düzenledi. Öztrak, MYK gündeminde Kur Korumalı Mevduat'ın (KKM) olduğunu söyleyerek, "KKM uygulamasının işçinin, esnafın, orta direğin hasılı vatandaşın kahir ekseriyetinin sırtına yüklediği yükü, KKM nedeniyle ekonomide hızla artan dolarizasyonu ve bunun sebep olduğu korkunç kırılganlığı değerlendirdik. Yeni ekonomi yönetiminin buradan çıkış stratejisi kapsamında hafta sonunda aldığı kararlar da kurulumuzun gündemindeydi. Eylül ayında başlayacak bütçe süreci bu çerçevede hazırlanacak Orta Vadeli Program ve zamanı gelen 12'nci Kalkınma Planı çerçevesinde ekonomide tüm aktörlere ufuk verecek bir plan ve programın neler içermesi gerektiğini de toplantımızda değerlendirdik. Örgütlerimizin devam eden kongreler süreci ve 7 ay sonra gerçekleşecek yerel seçimlerle ilgili yapacaklarımız da toplantımızın bir diğer gündem maddesiydi" dedi.

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Öztrak, Millet İttifakı'nın ekonomistleri olarak 2 bin 300 maddelik bir Ortak Politikalar Mutabakat Metni hazırladıklarını hatırlatarak, "Hiçbir şey yapamıyorsanız; oradan bir şeyler okuyup, uygulayın. O da yok. Milletimiz böyle bozuk ve liyakatsiz bir yönetimi hak etmiyor. Demografik fırsat penceremiz hızla kapansa da hala genç nüfus avantajımız sürüyor. 4,5 saatlik uçuş mesafesinde 1,5 milyarlık nüfusa, 58 ülkeye ve 21,5 trilyon dolarlık pazara erişim imkanımız var. Önceki krizlerde alınan önlemlere hızlı cevap veren dinamik bir ekonomimiz var. Ülkemizin bu potansiyelini harekete geçirecek plan ve programlar, bir yol haritası artık gecikmeden açıklanmalıdır. Uygulanacak programın pusulası sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme nirengi noktası ise refahın adil paylaşımı olmalıdır" diye konuştu.Mayıs ayında seçimi kazanamadıkları için çok üzgün olduklarını söyleyen Öztrak, "Ama diğer taraftan da 25,5 milyon seçmen genel başkanımıza oy verdi. Her iki seçmenden birinin iradesine de sahip çıkmalıyız. Bu süreçte özellikle parti yöneticileri olarak bizlerin duygusal kopuşlara, melankoliye kapılma lüksümüz yok. Ayaktayız; üyelerimiz ve delegelerimiz, kongrelerimizde örgütlerimizi yeniliyor. Genel merkez olarak demokratik süreçlerin tastamam işlemesini, üyelerimizin tercihlerinin yönetimlere eksiksiz yansımasını sağlamak için gerekenleri yapıyoruz. Sonunda hepimiz, partimizin üye ve delegelerinin mihenk taşına vurulacağız. Karar neyse başımızın üstüne koyup, bütün gücümüzle yerel seçimlerde tarihi bir zafere imza atmak, Erdoğan'ın zammına, zulmüne 'dur' demek için çalışacağız. Seçimlerden bugüne kadar geçen 2,5 aylık süre önümüzdeki günlerde yaşayacaklarımızın fragmanıdır. Milletimiz 7 ay sonra sandıkta bunun faturasını sarayın önüne koyacaktır" dedi.