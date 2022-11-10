CHP'li Özkoç'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten 30 bin lira tazminat cezası

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, yaptığı yazılı açıklamada 9 Ocak'ta partisinin Kocaeli İl Danışma Toplantısı'nda Erdoğan'a yönelik ithamlarda bulunan CHP'li Özkoç hakkında tazminat davası açtıklarını belirtti.

Ankara 27'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın sonuçlandığını kaydeden Aydın, mahkemenin davalı Özkoç'u, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 30 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum ettiğini ifade etti.