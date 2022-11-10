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CHP'li Özkoç'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten 30 bin lira tazminat cezası

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#Ankara#CHP#Engin Özkoç
CHPli Özkoça Cumhurbaşkanı Erdoğana hakaretten 30 bin lira tazminat cezası
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2022 14:50

CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'kişilik haklarına saldırıda bulunduğu' gerekçesiyle 30 bin lira manevi tazminat cezasına çarptırıldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, yaptığı yazılı açıklamada 9 Ocak'ta partisinin Kocaeli İl Danışma Toplantısı'nda Erdoğan'a yönelik ithamlarda bulunan CHP'li Özkoç hakkında tazminat davası açtıklarını belirtti.

Ankara 27'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın sonuçlandığını kaydeden Aydın, mahkemenin davalı Özkoç'u, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 30 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum ettiğini ifade etti. 

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#Ankara#CHP#Engin Özkoç

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