CHP’li Özcan ‘uyarı’ talebiyle Disiplin’e sevk

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, özetle şunları söyledi:

ÇAY DEMEK CHP DEMEKTİR

“(Erdoğan’ın Rize’deki ‘Bir dikili taşınız olsun. Var mı bunların bir dikili taşı?’ sözleri) Kendince bizi eleştirmeye kalktı. Beyefendi, Rize demek çay demek, çay demek CHP demektir. Çayı Karadeniz ile tanıştıran kim? Çayın kanununu çıkaran kim? İlk çay fabrikalarını Rize’de kuran kim? Bize ayıp etmekten sıkılmıyorsan bari “çayın babası” tarımcı, Zihni Derin’in aziz hatırasına ayıp etmekten utan.

SİNDİREMEYİZ

(Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile ilgili karar) Bolu Belediye Başkanı’nın bir kadın hemşerisi hakkında yaptığı yakışıksız açıklamayı kabul edebilmemiz mümkün değil, sindirebilmemiz de mümkün değil. Ama kendisi hatasını anlayarak, kamuoyu önünde özür diledi. Bu özrü de dikkate alarak Bolu Belediye Başkanı’nın yüksek disiplin kuruluna, uyarılması talebiyle sevkine, MYK’da oy birliğiyle karar verdik.

TACİZ KABUL EDİLEMEZ

(Erzurum’daki taciz iddiaları) CHP’de bu tür iddiaların üstü kapatılmaz. ‘Kol kırılır yen içinde kalır’ denmez, taciz asla kabul edilemez. Erzurum İl Başkanı’nın istifası alınmıştır. Süreç yargıda işleyecek, hukuk ne diyorsa o olacak.

CÜPPESİNİ ÇIKARACAK

(Diyanet İşleri Başkanı’nın sosyal medya düzenlemesine yönelik açıklamaları) TC devletinde herkesin görevleri yasalarla belirlenmiştir. Diyanet’in görevi de Diyanet İşleri Başkanı’nın da görevi bellidir. Bu görevler arasında sosyal medyanın denetlenmesi yoktur. Diyanet İşleri Başkanı eğer siyaset yapmak istiyorsa cüppesini çıkaracak siyasete gelecek.”

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