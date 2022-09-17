CHP’li Haluk Pekşen hayatını kaybetti

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25’inci ve 26’ncı dönem CHP Trabzon Milletvekili olan Pekşen, bir süre önce rahatsızlanarak Bodrum’da özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Burada ilk tedavisinin ardından Ankara’ya sevk edilen Pekşen, başkentte tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, taziye mesajında, “25 ve 26’ncı dönem Trabzon milletvekilimiz, yol arkadaşımız Haluk Pekşen’i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Haluk Pekşen’e Allah’tan rahmet; ailesine, partililerimize ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun” dedi.