CHP’li Gürsel Erol’un sağlık durumuna ilişkin açıklama

Haberin Devamı

Seçim çalışmalarına devam eden CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, kendisini iyi hissetmemesinin ardından özel bir hastaneye gitti. Erol, burada yapılan tetkikler sonucunda enfeksiyon hastalığından dolayı gözetim altına alındı. Hastane önünde açıklamalarda bulunan Dahiliye Uzmanı Can Soreş Kaplan, Erol’un herhangi önemli bir probleminin olmadığının altını çizerek bir sorun ile karşılaşmadıkları taktirde kendisini yarın taburcu edeceklerini belirtti.

"ÖNEMLİ PROBLEMİ YOK"

Gürsel Erol’un halsizlik ve yüksek ateş şikayeti ile hastaneye geldiğini aktaran Kaplan, “Biz birkaç gün gözlem amaçlı kendisini hastanemizde yatırarak takip etmek istedik. İleri tetik ve tedavisini gerçekleştirdik. Kendisinin herhangi bir önemli problemi yok. Tetiklerin de problem saplamadığımız için yarın da farklı bir sorun ile karşılaşmazsak kendisini taburcu etmeyi planlıyoruz” dedi.

Haberin Devamı

Erol’a geçtiğimiz yıl aralık ayında prostat kanseri teşhisi konmuş, tedavisinin ardından hastalığı atlatmıştı.