CHP'li Erkek: Seçim sonuçları kesinleşene kadar görevimizin başındayız

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ile CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Yüksek Seçim Kurulu'nu (YSK) ziyaret etti. Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Erkek, "YSK temsilcimizle birlikte YSK Başkanı Sayın Ahmet Yener'i ziyaret ettik. Bizim için en önemli olan sandıktan çıkan seçmenin iradesinin eksiksiz yansımasıdır. Yurt içinde ve yurt dışında tüm oyların sağlıklı bir şekilde sayılıp sisteme girmesidir. Hem yurt içinde hem yurt dışında kullanılan oyları ciddi bir şekilde takip etmeye devam ediyoruz. Yurt dışı oylarının sayımı da ATO'da devam ediyor ve bu işlem daha da zaman alacak gibi duruyor. Buradan ayrıldıktan sonra da ATO'yu ziyaret edeceğiz. Orada da milletvekillerimiz, sandık görevlilerimiz ve müşahitlerimiz görev yapıyorlar. Seçim sonuçları kesinleşene kadar CHP ve Millet İttifakı olarak görevimizin başındayız. Seçim kurullarında görevli arkadaşlarımız seçmenin oyuna sahip çıkıyorlar" ifadelerinde bulundu.