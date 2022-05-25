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Deniz Baykal ve MHP'li eski yöneticilere kaset kumpasında 2 polis tutuklandı

#Tekirdağ#Deniz Baykal#CHP
Deniz Baykal ve MHPli eski yöneticilere kaset kumpasında 2 polis tutuklandı

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcıları ve milletvekillerine yönelik kaset kumpasına ilişkin meslekten ihraç iki polis Tekirdağ’da yakalandı.

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CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal ile MHP'li eski yöneticiler ve milletvekillerine yönelik kaset kumpasında görüntülerin basın yoluyla dağıtılması soruşturmasında FETÖ'ye üye olmak suçlarından 9 yıl 6 ay hapis cezası ile yargılanan meslekten ihraç edilen eski polis memurları A.Y.E. ve A.B.'nin Tekirdağ'da örgüte ait hücre evinde saklandıkları belirlendi.

Güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla yakalanan A.Y.E. ve A.B., gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. 

 

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#Tekirdağ#Deniz Baykal#CHP

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