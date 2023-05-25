CHP'li Çelik: Sandık sonuç takip sistemimizi güncelledik

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CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Devrim Barış Çelik, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Çelik, 14 Mayıs'ta yapılan seçimde seçim sisteminin hiçbir zafiyete uğramadan çalıştığını söyleyerek, "Çeşitli bant daraltma teşebbüsleri önceden tespit edilip ve çözülmüştür. Siber saldırılar anında bertaraf edilmiştir. Seçim sistemimiz tarafından Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ile oluşan sandık bazındaki farkları işaretleyerek hızlı bir şekilde itirazların yapılmasına imkan sağlanmıştır. Bizim seçim sistemimizin esası sandık güvenliğidir" diye konuştu.

14 Mayıs seçimleri sonrasında CHP'nin seçim sistemi ile YSK'nın SEÇSİS’e girdiği oylar arasındaki farklılıkların tespit edildiğini belirten Çelik, "Hem genel başkanımız ve cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, hem de partimiz ve ittifakımız oylarından YSK sistemine yanlış girilenler olduğu tespit edilmiştir. Seçim sistemimiz bu sandıkların hepsinde bizi uyarmıştır. Bunlardan bazılarında 1 oy, bazılarında 5 oy, bazılarında 100 oydur. Aleyhimize farklılık bulunan sandıklardan 2645'i örgütlerimizin itirazlarıyla düzelttirilmiştir. Yani il ve ilçe başkanlıklarımızın itirazıyla 2645 sandıkta aleyhimize ortaya çıkan farklılık ortadan kaldırılmıştır. Diğer sandıklardaysa ilçe seçim kurulu üyelerimiz, doğrudan seçim kurullarında farklılığı gidermiştir" ifadelerini kullandı.

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'VATANDAŞLARIMIZIN İÇİ RAHAT OLSUN'

Seçimin ilk turunda kullanılan teknolojik altyapıyla ve sistem mimarisiyle ilgili olarak, göreve geldikleri günden itibaren uzman kişiler ile fikir alışverişinde bulunduklarını belirten Çelik, "Veri güvenliğini ve veri hızını arttırmaya yönelik yeni nesil teknolojilerle sistem mimarimizi güncelledik. Ayrıca sandık sonuç tutanaklarının anlık analizleri için yapay zeka teknolojilerini sistemimize entegre ederek sandık sonuç takip sistemimizi güncelledik. Güncellediğimiz teknolojik altyapımız, şu anda alanında uzman kişiler tarafından test ediliyor. Sistem güvenliği açısında tüm teknik detayları şu anda açıklamayı uygun bulmuyoruz. CHP seçim sistemi konusunda tüm vatandaşlarımızın içi rahat olsun. Unutulmamalıdır ki siyasi partiler için seçim sistem değil, ıslak imzalı tutanaktır. Erdoğan ve tek adam rejiminin partisi AK Parti güvenoyu alamamıştır. Cumhurbaşkanlığı seçimi 2'nci tura kalmıştır. Bu seçim yeni bir seçimdir. Yani maç sıfır sıfırdır. Biz seçim güvenliğiyle ilgili gerekli tedbirleri aldık. Siz sandığa gelin, oyunuzu kullanın, gerisini Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Millet İttifakı'na bırakın" dedi. (DHA)