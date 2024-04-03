CHP'li Burcu Köksal'ın mazbata töreninde eksik imza ertelemesi

Haberin Devamı

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Afyonkarahisar Belediyesi'nin ilk kadın başkanı seçilen CHP'li Burcu Köksal, Afyon Kocatepe Üniversitesi İbrahim Küçükkurt Konferans Salonu'nda düzenlenen törende mazbatasını aldı. Burcu Köksal, törenin başlamasını beklerken yanına gelen Merkez İlçe Seçim Kurulu Müdürü Ahmet Arslan, mazbatadaki ilçe seçim kurulu üyelerinden birinin imzasının eksik olduğunu söyledi. Köksal imzanın atılmasını bekleyeceğini ve mazbatayı eksik imza ile kabul etmeyeceğini söyledi. Bunun üzerine kürsüye gelen Ahmet Arslan, Burcu Köksal'ı tebrik ederek, "Elde olmayan nedenlerden dolayı bir saati geçmemek üzere töreni ertelemiş bulunuyoruz. Mazbata teslim törenimiz 1 saat içinde gerçekleşmiş olacaktır" açıklaması yaptı. Mazbatadaki eksik imzanın tamamlanmasının ardından tören başladı. Beklenen sürede ise Burcu Köksal, partililerle fotoğraf çektirdi.

Haberin Devamı

'74 YILDIR BU ANI BEKLİYORDUK'

Törende konuşan Burcu Köksal, "Bir saatlik bir gecikme oldu ama olsun, biz 74 yıldır bu anı bekliyorduk, 1 saat bizim için hiçbir şey değil. Mazbatada yaşanan bir eksiklikten dolayı 1 saat gecikmeli olarak törene başladık. Mazbatayı almam için gayret gösteren, gerçekten hukukun gereğini yapmaya çalışan seçim hakimimize çok teşekkür ediyorum. Seçim müdürümüze de önceki dönem görev yapan kıymetli seçim müdürlerimizi örnek almasını, onların tavsiyesini dinlemesini diliyorum. Bu iş çünkü liyakatle yapılmalı, hukuka uygun yapılmalı ve işinizi ciddiye alarak yapılmalı ve işte bu yüzden 'liyakat' diyoruz" dedi.

'GECEMİ GÜNDÜZÜME KATARAK ÇALIŞACAĞIM'

Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesinin yıl dönümünde mazbatasını aldığını anlatan Burcu Köksal, "Çok yorulduk, çok mücadele ettik ama sonunda Afyonkarahisar halkı kararını verdi. Ve 74 yıl sonra Cumhuriyet tarihinde bir cumhuriyet kadını olarak Afyonkarahisar'ın yönetimini hemşehrilerim bana takdim etti. Bunun için minnettarım. Bugünden sonra bütün Afyonkarahisarlı hemşehrilerime hizmet etmek için gecemi gündüzüme katarak çalışacağım. Bugünün benim için ayrı bir özelliği var. 3 Nisan 1930 Türk kadınına belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkının verilişinin yıl dönümü. Tam da bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde bir Türk kadını olarak Afyonkarahisar'ın ilk kadın belediye başkanı olarak mazbatamı alıyorum. Bana bu gururu, bu onuru yaşatan bütün hemşehrilerime, herkese sonsuz teşekkürler. İyi ki varsınız" diye konuştu.

Haberin Devamı

Konuşmanın ardından Başkan Burcu Köksal'a İlçe Seçim Kurulu Başkanı Erdem Kılınç tarafından mazbatası teslim edildi.