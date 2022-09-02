'CHP’li belediyeler 700 bin öğrenciye destek verdi'

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “Belediyelerimiz bu yıl da kırtasiye başta olmak üzere farklı eğitim giderleri için yardımlarını artırarak öğrencilerimize destek olmaya devam edecek” dedi. Torun, belediye başkanlarına gönderdiği yazıda şu çağrıda bulundu: “Okul hazırlıklarına devam eden öğrenci ve velilerimiz, eğitim/kırtasiye giderlerinde yaşanan fiyat artışları nedeniyle ağır bir maddi yük altında kalmıştır. Özellikle dar gelirli ailelerimiz, geçen yıla göre 2-3 kat artan fiyatlar karşısında büyük mağduriyet yaşamaktadır. Siyasi iktidar ise bu tablo karşısında bir önlem almayarak, vatandaşlarımızı sorunlarıyla baş başa bırakmıştır. Bu kapsamda Sayın Genel Başkanımızın çağrısıyla, tüm belediyelerimizin kendi bölgelerindeki ihtiyaç sahibi aileleri tespit ederek okul çağındaki evlatlarımızın eğitim/kırtasiye masraflarına imkânlar ölçüsünde destek olması faydalı olacaktır. Geçen eğitim-öğretim yılında öğrencilerimize her alanda önemli destekler sağlayan belediyelerimizin, bu yıl da desteklerini artırarak öğrencilerimizin yanında duracağına inanıyoruz.”