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CHP'li başkanlardan Kılıçdaroğlu’na mesaj: ‘Aday bir an önce açıklanmalı’

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#Kılıçdaroğlu#CHP#Gençosman Killik
CHPli başkanlardan Kılıçdaroğlu’na mesaj: ‘Aday bir an önce açıklanmalı’
Turan Yılmaz
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2023 07:00

CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun büyükşehir belediye başkanlarıyla buluşmasında, bazı başkanların ‘Cumhurbaşkanı adayı bir an önce açıklanmalı’ görüşünü ilettiği, Kılıçdaroğlu’nun da “Şubat ayında açıklanır” yanıtını verdiği öğrenildi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘aday’ başlığının açılacağı bugünkü 6’lı Masa buluşması öncesinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da yer aldığı büyükşehir belediye başkanlarıyla bir araya geldi. CHP Genel Merkezi’nde 1.5 saat süren görüşmeye, mazeretleri nedeniyle gelemeyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş dışındaki 9 büyükşehir belediye başkanı katıldı.

CHPli başkanlardan Kılıçdaroğlu’na mesaj: ‘Aday bir an önce açıklanmalı’

SEÇİM GÜVENLİĞİ KONUŞULDU

Kulislere yansıyan bilgilere göre başkanlar görüşmede Kılıçdaroğlu’nun adaylığına desteklerini ifade ederken, bazı başkanlar da adaylığını ne zaman ilan edeceğini sordu. Kılıçdaroğlu’nun, “Masada görüşülecek, şubat ayında açıklanır” diye yanıt verdiği, başkanların da, “Bir an önce açıklanmalı” dediği öğrenildi. Herkesin bir an önce adayı öğrenmek istediğini söyleyen başkanların, bunun için sürecin hızlandırılmasının kendilerinin de sahada daha rahat çalışmalarını sağlayacağını vurguladığı kaydedildi. Seçim çalışmaları da gündeme gelirken Kılıçdaroğlu, bunun için çalışma grubu oluşturulduğunu bildirdi. Kılıçdaroğlu, seçim güvenliğiyle ilgili dile getirilen kaygılara karşılık da, hem kendilerinin hem de 6’lı Masa’nın bu konuda titiz ve kapsamlı çalışma yaptığını belirterek, başkanlara bu çalışmalara ilişkin bilgi aktardı.

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ADAYA HAZIRLIK BULUŞMASI

Muhalefet liderlerini buluşturan 6’lı Masa’nın bugün İYİ Parti’nin ev sahipliğinde yapılacak 11’inci buluşmasında aday başlığı da açılacak. Buluşmanın ev sahibi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bu toplantıda adayın belirlenme yol ve yöntemlerinin konuşulacağını söylerken, kulislerde, liderlerin gündeme getirmesi halinde adayla ilgili isim de konuşulabileceği belirtildi.

CHPli başkanlardan Kılıçdaroğlu’na mesaj: ‘Aday bir an önce açıklanmalı’

 

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CHP SEÇMEN ÖĞRENCİYE ‘DEMOKRASİ BİLETİ’ VERECEK

-CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik, bu seçimlerde yaklaşık 6 milyon genç seçmenin ilk kez oy kullanacağını, seçimlerin hazirandan mayısa çekilmesi nedeniyle ise bu tarihler arasında 18 yaşına girecek yaklaşık 200 bin gencin oy kullanamayacağını söyledi. Killik, düzenlediği basın toplantısında, öğrencilerin ikamet sorunlarının çözümü için yapılacakları da şöyle aktardı: “Ülkemizde bulunan 209 üniversitenin 127’si yani yüzde 61’i CHP tarafından yönetilen belediyelerin sınırında yer almaktadır. Tüm belediyelerimiz seferberlik ilan edecek ve hangi partiye oy vereceği sorulmaksızın başvuran herkesin ikametgâh taşıma işlemlerinde gerek yönlendirme, gerekse araçla taşıma yapılarak destek verilecek. ” (ANKARA)

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#Kılıçdaroğlu#CHP#Gençosman Killik

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