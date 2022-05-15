CHP’li başkanlar Mersin’de toplandı

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CHP’li büyükşehir belediye başkanları, Mersin’de bir araya geldi ve CHP’nin geleneksel hale gelen ‘Büyükşehir Belediye Başkanları Buluşması’nın 9’uncusu gerçekleştirildi. Buluşmaya CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’un yanı sıra Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer katıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise toplantıda yoktu.

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Torun, toplantıdaki konuşmasında özetle şunları söyledi: “Evet, Canan Kaftancıoğlu ile ilgili siyaset yasağı belirli bir ceza hükmüne vardı ama biz asla bunu kabul etmiyoruz. Canan Kaftancıoğlu İstanbul İl Başkanımız olarak görevine devam edecektir. Genel Başkanımızın başkanlığında SADAT’ı ziyaretimiz de oldu. Düşünebiliyor musunuz bu ülkenin emniyeti, askeri, polisi, istihbaratı var ama siz kendinize özgü ne olduğunu bilmediğimiz bir yapı kuruyorsunuz. Bunu geçmişte denediler. Hep beraber ağır bedel ödedik.”

ORTAK DEKLARASYON

Yayınlanan ortak deklarasyonda da “Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan soruşturma, talep edilen siyaset yasağı ve yürütülen davadaki cezalandırma istemini hukuki açıdan endişe verici buluyoruz. Aynı şekilde Canan Kaftancıoğlu’na yönelik siyaset yasağını da içeren Yargıtay kararını kabul edilemez görüyoruz” denildi.

İMAMOĞLU YOKTU

Büyükşehir Belediye Başkanları Buluşması’nın afişinde fotoğrafı yer alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu toplantıya katılmadı.