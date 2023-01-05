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CHP'li Başarır ile İYİ Partili Türkkan'ın dokunulmazlık fezlekeleri komisyonda

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#TBMM#Ali Mahir Başarır#Lütfü Türkkan
CHPli Başarır ile İYİ Partili Türkkanın dokunulmazlık fezlekeleri komisyonda
Oluşturulma Tarihi: Ocak 05, 2023 11:58

TBMM Anayasa-Adalet Karma Komisyonu, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ile CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasını görüşmek üzere toplanacak.

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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon, çarşamba günü, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında, 'şehit yakınına hakaret' ve 'basit yaralama' suçlarından hazırlanan dosyayı görüşecek.

Komisyonda ayrıca CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında, 'mahkeme heyetine müdahale ve saygısızlık' suçlaması ile hazırlanan fezleke ele alınacak.

Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına yönelik karar alınırsa Hazırlık Komisyonu kurulacak.

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#TBMM#Ali Mahir Başarır#Lütfü Türkkan

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