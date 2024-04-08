CHP’den YSK’ya Hatay başvurusu

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in YSK’yı ziyaretinden önce CHP’li yöneticiler, milletvekilleri ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, YSK binasının önüne geldi. Parti yönetiminin çağrısıyla çok sayıda partili de YSK Başkanlığı’nın yakınındaki parkta toplandı. Polis, demir bariyerlerle YSK binası çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı. YSK Başkanı Ahmet Yener, başvuru dilekçesini getiren Özel’i makam odasının kapısında karşıladı. Yener, Özel ile beraberindeki yöneticiler ve Yavaş’la görüşerek taleplerini aldı. Görüşmenin ardından Özel, kurmaylarıyla kameraların karşısına geçti. CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Özel’in ses tellerinden acil operasyon geçirmek zorunda kaldığı için açıklama yapamadığını vurguladı.

ÖLÜ SEÇMEN İDDİASI

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CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, Hatay’da oy kullanan 3 bin 389 ölü seçmen olduğunu, 20 sandıkta sandık kurulu başkanlarının polis ve zabıta memurlarından oluştuğunu savunarak, “Yani kanunun aksine sandık kurulu oluşumu söz konusu. Ölü seçmenin nasıl oy kullandığının tespit edilmesini istiyoruz. Hatay’da olağanüstü başvuruyla seçimin iptalini talep ediyoruz. Kayseri Pınarbaşı ilçesinde seçimin iptal kararı mühürsüz oy torbalarına ilişkindir, ama aynı şekilde Ardahan Çıldır ilçesinde aynı gerekçe olup Kütahya sayılırken Hatay’ın Samandağ ilçesi sayılmamaktadır” dedi.

ŞAHSİ MESELEMİZ

CHP Genel Sekreteri Böke de şunları söyledi: “3 bin 389 ölü seçmene oy kullandırıldığını tespit ettik. Bu sebeple seçimlerin iptal edilmesini istiyoruz. Geçersiz oyların geçersizlik sebeplerinin yazılmadığını gözlemledik. Hatay artık hepimizin şahsi meselesi. Artık Hatay, demokrasi, hukuk diyen her birimizin şahsi meselesidir. YSK’dan beklentimiz objektif olmalarıdır. Dilekçenin hangi partiye ait olduğuna bakmadan hukuka uygun karar vermeleridir. Hatay halkının tercihi olan Lütfü Savaş’ın adaylığının tescillenmesini istiyoruz. Oyların yeniden sayılmasını daha sağlıklı bir şekilde halkın ne söylemek istediğini anlamamız için istiyoruz.”

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SİVEREK, HALFETİ VE ÜRGÜP’TE YENİ SEÇİM YOK

- YSK, Şanlıurfa’nın Siverek ve Halfeti ilçelerinde seçimlerin yenilenmesine dair kararları kaldırdı. AK Parti Siverek’te, DEM Parti ise Halfeti’de seçimlerin yenilenmesi talebinde bulunmuş ve Il Seçim Kurulu bu yönde karar almıştı. Ancak YSK dünkü toplantıda İl Seçim Kurulu kararını kaldırdı. Siverek’te AK Parti, Halfeti’de DEM Parti seçimi almıştı.

-KÜTAHYA DEĞİŞMEDİ: CHP adayı Eyüp Kahveci’nin 40 bin 712 oy aldığı Kütahya’da da AK Parti ve MHP’nin geçersiz oyların yeniden sayılması talebi İl Seçim Kurulu’nca kabul edilmişti. YSK’nın kararıyla Kütahya geçersiz 5 bin 659 oy yeniden sayıldı. CHP ile MHP adayları arasında 602 olan fark, sayım sonrası 571’e düştü ancak sonuç değişmedi ve Eyüp Kahveci, Kütahya Belediye Başkanı oldu.

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-ÜRGÜP’TE SEÇİM YENİLENMİYOR: Ürgüp’te de seçimin yenilenmesi kararı iptal edildi. CHP’li aday, 36 oyla MHP’li rakibini geçerek birinci çıkmıştı.

- YSK, CHP’nin İstanbul’un Bahçelievler, Ümraniye ve Pendik ilçelerinde oyların yeniden sayılması talebini de reddetti.

SES TELLERİNDEN VE GÖZÜNDEN AMELİYAT OLDU

- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ses tellerinden geçirdiği operasyon nedeniyle açıklamayı yardımcılarına bıraktı. CHP Lideri Özel dün de gözünden operasyon geçirdi.