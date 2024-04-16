CHP’den ‘tam kanunsuzluk’ gerekçeli Hatay başvurusu

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CHP’nin Hatay itirazını dün Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) Genel Başkan Özgür Özel yaptı. YSK Başkanı Ahmet Yener ile de görüşen Özel, YSK’dan ayrılırken yaptığı açıklamada özetle şöyle konuştu:

SİYASİ KARAR OLUR

“YSK’ya Hatay büyükşehir ve Hatay İskenderun için ayrı ayrı tam kanunsuzluk iddiasıyla başvurumuzu yaptık. Bu başvuruyu bizzat yapacağımı ve takip edeceğimi söylemiştim. Tam kanunsuzluk başvurumuz herhalde YSK’ya tarihi boyunca yapılmış en kapsamlı tam kanunsuzluk başvurusudur. Başvurumuzdaki sekiz başlığın her biri, tarafsız ve siyasi baskılardan arındırılmış, sadece hukuk normlarına göre düşünülen vicdan sahibi insanlarda seçimin yenilenmesi yönünde bir karar verme durumunu yaratacaktır. Hiç şüphe yok. Her birisi için YSK’nın geçmişte aldığı talebimize uygun kararlar mevcuttur. Örnekleri, ekleri ve bilgileriyle birlikte sunduk. Eğer 2019 31 Mart İstanbul seçimleri iptal edildiyse, bizim başvurumuzla da Hatay seçimleri 8 kez iptal edilebilir.

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KANITLARI SIRALADIK

Gaziosmanpaşa’da bütün oylar sayıldı. Kütahya, geçersiz oylar tek tek sayıldı. Hatay’da ise tek bir oy yeniden sayılmamıştır. Şimdi iş YSK’nın önündedir. Geçen sefer itiraz ettiğimizde saymama kararı hukuki değil siyasiydi. Ama bugün biz onlara 3389 ölü seçmenin, yurtdışındaki seçmenlerin listelerini vermişken, tüm kanıtlarımızla tam kanunsuzluk hallerini sıralamışken artık bu vakitten sonra bu tam kanunsuzluğu görmedim diye imza atacak birisi çocuklarına çok doğru bir miras bırakmayacaktır.

SİYASİ KARAR OLUR

YSK böyle bir karar alırsa kararı siyasi bir karar olacaktır. Buraya talimat verenlere söylüyorum; aklınızı başınıza alın, bunlar seçmenin vicdanından dönüyor, size bu aklı verenler size de iyilik yapmıyor, ülkeye de Hatay’a da yapmıyor. Bir kurula siyasi sebeplerle baskı yapmak büyük bir suçtur ama o baskıya boyun eğmek hiçbir hâkimden beklediğimiz bir tutum değildir. YSK’nın asla böyle bir karar vermeyeceğine, siyasi baskılara boyun eğmeyeceğine inanıyor, vicdanlarıyla verecekleri karar için her birine şimdiden teşekkür ediyorum.

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KEPEZ TEPKİSİ

- Özgür Özel, teleferik kazası nedeniyle Kepez Belediye Başkanı’nın tutuklanmasına ilişkin de şöyle dedi:

TUTUKLAMAK NE YA...

“Antalya’da büyük bir hukuksuz, kanunsuzluk, vicdansızlık yapılıyor. CHP olarak kusuru olan kimse cezasını çeksin, kimseyi koruyacak değiliz. Ama Kepez Belediye Başkanımız geçmişte o şirketin başındayken ilgili bakanlıktan onaylı şirkete bakım yaptırdıysa, o görevi bıraktıktan sonra da üç defa bakım, denetim gören teleferik kazasından sorumlu tutulup tutukluluk tedbirine başvurulması siyasidir. Bugüne kadar gözümüzün önünde 301 kişinin öldüğü Soma’da, İliç’te, tren kazasında bir kamu görevlisi yargılandı mı? Belediye başkanımın suçu olsa ben soruşturmanın yapılmasından hiçbir rahatsızlık duymam.

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Tutuksuz yargıla kardeşim. Burada bir suç varsa, o denetimi yapan şirkette bir eksiklik varsa hesabını hep birlikte soralım. Bizden yana birinde varsa birlikte soralım ama belediye başkanını tutuklamak ne ya. Bunu kime yaptınız da benim belediye başkanıma yapıyorsunuz. Bu büyük bir haksızlıktır. İtirazın kabul edilip başkanımızın görevinin başına döneceğini en kısa sürede bekliyorum. Aksi durum vicdanla da akılla da edeple de bağdaşmaz.”