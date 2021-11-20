CHP’den sürpriz imam-müezzin teklifi

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CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç imzasıyla Meclis Başkanlığı’na verilen yasa teklifiyle, aynı görevi yaptıkları kadrolu görevlilere göre maaş ve sosyal haklar konusunda eşitsizlik yaşayan geçici Kuran kursu öğreticileri, vekil imam-hatip ya da müezzin-kayyım olarak görev yapan din görevlilerinin Diyanet’te kadroya alınmaları önerildi. Teklifte “Eşitsizlikler, Başkanlık bünyesinde görev yapan çalışanların motivasyonunu ve başarısını olumsuz olarak etkilemektedir. İş güvencesi olmayan bu din görevlilerinin, düzensiz çalışma süreleri ve bu sürenin bitiminden sonraki belirsizlik nedeniyle aile düzenleri ve huzurları da bozulmaktadır” denildi.