CHP’den ‘şark’ açılımı

Salıcı, “Bölgede, partimizin üyesi bulunmayan bir tane dahi mahalle ve köy bırakmayacağız” dedi.

İL BAŞKANLARI GENEL MERKEZDE

CHP’de, farklı bölgelerden il başkanlarıyla ‘İktidar Yürüyüşü Toplantısı’ Genel Merkez’de yapıldı. Toplantının ilkine Doğu ve Güneydoğu bölgelerinden Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkâri, Iğdır, Kars, Kilis, Malatya, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli, Van il başkanları katıldı. Salıcı, başkanlara şöyle seslendi:

22 İLDE OYUMUZU ARTTIRMALIYIZ

“İlk defa Doğu ve Güneydoğu il başkanları hep birlikte özel bir toplantıda bir araya gelmiş oldu. Farklı gerekçelerle doğuda partimizin oyu düşük kaldı. Bu oy oranını artık arttırmalıyız. 31 Mart yerel seçimlerinden sonra oluşan hava, Doğu ve Güneydoğu’da da oldu. Oyumuzun düşük olduğu yerlerde bile partimiz adına fırsat penceresi açıldı. İstanbul’da hep birlikte büyük bir demokrasi mücadelesi verdik. Artık bunun hasadını tüm Türkiye’den alma zamanı. Bölgede, partimizin üyesi bulunmayan bir tane dahi mahalle ve köy bırakmayacağız.”