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CHP’den o fotoğrafa tepki: Terör örgütü bağını meşru görmeyiz

#CHP#HDP#Semra Güzel
CHP’den o fotoğrafa tepki: Terör örgütü bağını meşru görmeyiz

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in 2017’de operasyonda öldürülen PKK’lı terörist Volkan Bora ile çekilen fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla ilgili, “Siyasi partilerle terör örgütlerinin bağını hiçbir şekilde masum, meşru görmeyiz. Ne gerekçeyle olursa olsun kimsenin gerekçe sunmaması lazım. Hiçbir siyasi partinin bir terör örgütü ile bağını asla ve asla doğru bulmayız” dedi.

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CHP Grup Başkan Vekili Altay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle TBMM’de Parlamento Muhabirleri Derneği’ni (PMD) ziyaretinde, milletvekillerinin emekli maaşlarına da enflasyon farkının yansıtılmasına ilişkin tartışmalar için de, “Bize resmi olarak gelen bir teklif yok. Emekliler enflasyon farkı alabiliyorlar; ama vekil maaşları cumhurbaşkanı maaşına endeksli olduğu için bu farkı alamıyorlar, bunun için şikâyet var. Bana gelmiş bir metin yok. Bu hafta bakarız; ama Meclis’te yapılacak hiçbir işin kamu vicdanını rahatsız etmemesi lazım. Yapılacak bütün işler kamu vicdanı dikkate alınarak yapılmalı” diye konuştu.

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#CHP#HDP#Semra Güzel

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