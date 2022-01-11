CHP’den o fotoğrafa tepki: Terör örgütü bağını meşru görmeyiz

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CHP Grup Başkan Vekili Altay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle TBMM’de Parlamento Muhabirleri Derneği’ni (PMD) ziyaretinde, milletvekillerinin emekli maaşlarına da enflasyon farkının yansıtılmasına ilişkin tartışmalar için de, “Bize resmi olarak gelen bir teklif yok. Emekliler enflasyon farkı alabiliyorlar; ama vekil maaşları cumhurbaşkanı maaşına endeksli olduğu için bu farkı alamıyorlar, bunun için şikâyet var. Bana gelmiş bir metin yok. Bu hafta bakarız; ama Meclis’te yapılacak hiçbir işin kamu vicdanını rahatsız etmemesi lazım. Yapılacak bütün işler kamu vicdanı dikkate alınarak yapılmalı” diye konuştu.