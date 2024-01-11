Haberin DevamÄ±

CHP SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ YÃ¼cel, parti genel merkezinde basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi. YÃ¼cel, DÃ¼n Parti Meclisi toplantÄ±sÄ±nda 6 bÃ¼yÃ¼kÅŸehir belediyesi, 15 il belediyesi, 189 ilÃ§e ve 33 belde belediyesi olmak Ã¼zere 242 seÃ§im Ã§evresinde belediye baÅŸkan adaylarÄ±nÄ± belirlediklerini ve adaylarÄ± dÃ¼n gece kamuoyuyla paylaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, "DÃ¼nkÃ¼ basÄ±n toplantÄ±mÄ±zda Sinop belediye baÅŸkan adayÄ±mÄ±zÄ± sehven Mehmet GÃ¼rbÃ¼z olarak aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±m, burada bir dÃ¼zeltme yapmam gerekiyor; Sinop belediye baÅŸkan adayÄ±mÄ±z SayÄ±n Metin GÃ¼rbÃ¼z'dÃ¼r" dedi.Â

'EMEKLÄ°LERÄ°MÄ°ZE SEYYANEN ZAM YAPILMALI'Â

Daha sonra ekonomiye deÄŸinen YÃ¼cel, baÄŸÄ±msÄ±z araÅŸtÄ±rma kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n enflasyonu yÃ¼zde 127 olarak aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, iktidarÄ± Ã¼zmekten Ã§ekinen TÃ¼rkiye Ä°statistik Kurumu'nun (TÃœÄ°K) ise yÃ¼zde 64,77 olarak aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten YÃ¼cel, "TÃœÄ°K'in aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± enflasyona gÃ¶re belirlenen emekli ve memur maaÅŸ zamlarÄ± ise tam bir hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yarattÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ zamlar, cebe girmeden eridi bile. TÃ¼rkiye, sefalet endeksinde dÃ¼nyada en kÃ¶tÃ¼ durumda olan 10'uncu Ã¼lke. Son 22 yÄ±lda AKP'nin en fazla maÄŸdur ettiÄŸi kesimlerden biri olan emekliler, temel ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±layamaz, hatta dÄ±ÅŸarÄ±da bir bardak Ã§ay iÃ§emez hale geldi. DeÄŸil TÃœÄ°K rakamlarÄ±na gÃ¶re yapÄ±lacak maaÅŸ artÄ±ÅŸÄ±, baÄŸÄ±msÄ±z kuruluÅŸlarÄ±n enflasyon rakamlarÄ± bile emeklinin derdine derman olmakta yetersiz kalÄ±yor. TÃ¼rkiye, emekli aylÄ±klarÄ±nÄ± iyileÅŸtirecek kaynak ve gÃ¼ce sahip. BugÃ¼n emekliler bu sefalete mahkum ediliyorsa bu, AKP'nin siyasi tercihidir. AKP bir an Ã¶nce emeklilerimize hak ettikleri standartlarÄ± saÄŸlayacak ÅŸekilde seyyanen zam yapmak zorundadÄ±r. Siz duymaktan bÄ±kacaksÄ±nÄ±z ama biz sÃ¶ylemekten bÄ±kmayacaÄŸÄ±z, en dÃ¼ÅŸÃ¼k emekli maaÅŸÄ± da en az asgari Ã¼cret kadar olmalÄ±" diye konuÅŸtu.Â

Haberin DevamÄ±

'BAÅžKANIMIZ HER TÃœRLÃœ FEDAKARLIÄžI GÃ–STERMÄ°ÅžTÄ°R'Â

ArdÄ±ndan basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan YÃ¼cel, Hatay BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkan adayÄ± olarak mevcut BaÅŸkan LÃ¼tfÃ¼ SavaÅŸ'Ä±n aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ±n deprem nedeniyle tepkilere neden olduÄŸunun ifade edilmesi ve bir sonraki toplantÄ±da geri Ã§ekilip Ã§ekilmeyeceÄŸinin sorulmasÄ± Ã¼zerine, "Hatay BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkan adayÄ±mÄ±z, partimizin yetkili kurullarÄ±nca bÃ¼yÃ¼k bir titizlikle, gerekli incelemeleri, deÄŸerlendirmeleri yapÄ±ldÄ±ktan sonra adaylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r. Geri Ã§ekilmesi gibi bir durum sÃ¶z konusu deÄŸildir. Hatay'da bÃ¼yÃ¼k acÄ±lar yaÅŸandÄ±; bu yaralarÄ±n, bu yÄ±kÄ±mÄ±n tamir edilmesi konusunda CHP, BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ±mÄ±z gereken her tÃ¼rlÃ¼ fedakarlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶stermiÅŸtir, bundan sonra da gÃ¶sterecektir" diye yanÄ±t verdi.Â

Haberin DevamÄ±

YÃ¼cel ayrÄ±ca, Antalya ve Ä°zmir bÃ¼yÃ¼kÅŸehir belediye baÅŸkan adaylarÄ±yla deÄŸerlendirmelerin halen devam ettiÄŸini ve gerekli kriterler oluÅŸtuktan sonra aÃ§Ä±klanacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

Â