CHP’den kazaları önleme listesi

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunulan araştırma önergesinde, son 10 yılda ölümlü trafik kazalarının azaldığı ancak hâlâ alınması gereken önlemler olduğu belirtildi. Önergede şunlar kaydedildi:

BAGAJDA UYUMALARI ENGELLENMELİ

“Otobüs şoförlüğü mesleğine, gemi kaptanlarında ve pilotlarda olduğu gibi kaptanlık statüsü getirilmeli; ilkyardım, güvenli sürüş, psikoteknik gibi başlıkları içeren nitelikli eğitim zorunlu tutulmalıdır. Günde 9 saatten fazla çalışmaları, otobüs bagajında uyumaları engellenmeli. Otogar, mola yerleri, varış noktalarında banyo yapıp, uyuyabilecekleri dinlenme odaları zorunlu kılınmalıdır.

BİR GÜNÜ EVLERİNDE GEÇİRSİNLER

Haftada bir günü evlerinde geçirecekleri şekilde izin yapmaları sağlanmalıdır. Şoförlere düşük maaş verilmesinin önüne geçilmeli, kayıt dışı yolcu taşımacılığı engellenmelidir. Kilometre maliyetinin altında bilet satışı yasaklanıp, taban ücret getirilmelidir. Otomatik fren zorunluluğu sistemi, şerit takip sistemi, yakın takip sistemi, sürücünün dikkatsiz yorgunluğunu algılayan direksiyon titreten sistemler otobüslerde zorunlu olmalıdır.

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