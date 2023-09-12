CHP’den İYİ Parti’ye son dakika ittifak uyarısı

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CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Belediye seçimleri tek turlu, dolayısıyla bundan önce örneklerini gördüğümüz gibi, yüzde 25 ile alındığı seçimlerin olduğunu da unutmamak gerekir” dedi. Öztrak’ın bu sözleri, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, muhalefetin parçalı olarak girdiği 1994 seçimlerinde İstanbul’u yüzde 25’le almasına gönderme olarak yorumlandı.

‘YOLUNUZ AÇIK OLSUN’ DEMEK DÜŞER: Öztrak partisinin MYK toplantısıyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, İYİ Parti’nin seçimlere tek başına gireceği kararı üzerine yaptığı, “Yolları açık olsun” sözü anımsatılınca da, “Ben geçen hafta durduğumuz yeri söyledim. Bu süreçle ilgili durduğumuz yerde biz, şehirlerde yapılacak işbirliklerine kapalı olmadığımızı da ifade ettim. Ama bizim dışımızdaki bir parti ‘Kendi adaylarımı göstereceğim’ diyorsa bize de ona yolunuz açık olsun demek düşer” diye konuştu.

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İMAMOĞLU HABERDARDI: Öztrak “İmamoğlu, CHP’nin İstanbul’daki üç programına katılmaması sorulduğunda kendisine davetiye gelmediğini ima etti, davet edildi mi?” sorusunu, “Genel Başkanımız bir ile gittiği zaman o ildeki bütün parti yetkililerinin programdan haberi olur. Ekrem Bey de bizim belediye başkanımızdır” diye yanıtladı. Öztrak, İmamoğlu’nun 100. yıl resepsiyonuna katılmamasına ilişkin de, “Hafta sonu üç gün boyunca belediye başkanlarımızın olduğu kentlerde de kutlamalar vardı. Bir gün önce resepsiyona katılmayan Ekrem Bey de dahil belediye başkanlarımız sabah Anıtkabir’deki programa katıldılar” dedi.