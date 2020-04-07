Rifat BAŞARAN / ANKARA
Haber Giriş: 07.04.2020 - 07:00,
CHP’den infaza muhalefet şerhi
CHP, cezaevlerinde belli suçlara ceza indirimi getiren İnfaz Kanunu teklifi ile ilgili muhalefet şerhini hazırladı.
Muhalefet şerhinde infaz indiriminin düşünce suçlarını da kapsaması gerektiği belirtildi. Muhalefet şerhinde özetle şu ifadeler yer aldı:
- "Tutuklu ve hükümlüler arasında keskin bir ayrım yapılması, gerçek suçlular-siyasi (sanal) suçlular arasında ayrımcılık, terör suçlarının tümden kapsam dışı tutulması Anayasa’ya aykırılıkların başında gelmektedir.
- Mahpuslar lehine yapılan bir infaz düzenlemesinin ilk ve öncelikli muhatabı tutuklular olmalı; özellikle suçüstü hali olmayan adli suçlular başta gelmek üzere, bütün tutukluların tahliyesi öngörülmeli idi.
- Siyasal suçlar, ilgili devlette yürürlükte olan siyasal rejim veya sisteme bağlı olarak değişen suçlardır. Bunlar genellikle ifade özgürlüğü ile bitişiklik gösteren suçlardır. Hakaret, adi suç ama ‘cumhurbaşkanına hakaret’ siyasal suçtur. Bu nedenle, indirim ve afta öncelik siyasal suçlara tanınmalı.
- Terör suçlarında asıl ölçüt, şiddet öğesi olmalı; şiddet kullanmayan ve şiddete bulaşmayan söz, yazı, slogan ve eylemler, şiddet ve silah kullanımından ayrı tutulmalıdır.
- 17-25 Aralık 2013 öncesi ve sonrası şeklinde yapılan ayrım, mahkeme kararına dayanmadığı gibi ceza hukuku ilkelerine de aykırıdır.
- Her türlü suç için 1 yıl olan denetimli serbestlik süresi, koşullu salıverilme miktarına göre oransal eşitlenmekte. Sosyal medyada muhalif görüş açıklayanlar ya da iktidarın uygulamalarını, AKP Genel Başkanı ve aynı zamanda cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarına eleştirel yorum yapanlara sıklıkla açılan soruşturma ve davalar neticesinde verilen cezaların büyük bir kısmı artık cezaevlerinde geçirilecektir.”
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